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Архивисты рассказали о боях по освобождению псковской деревни Монастырек

О боях по освобождению псковской деревни Монастырек рассказал в рамках рубрики «Оккупация 1941-1944 гг.» Государственный архив Псковской области.

Видео: Государственный архив Псковской области

Наталья Павлова в годы войны жила в деревне Монастырек. Ее детские воспоминания несут на себе трагические следы Великой Отечественной войны, отметили в госархиве.

«Немцы начали стрелять. А наши войска в эту деревню пришли. Два брата и дед побежали в кусты. А нас мамка… Стена такая стояла глиняная… Прижала к этой стене с братом с Иваном, и легла на нас. А мины только через нас. Пока наши пушку навели и с колокольни немцев сбили», - делится Наталья Павлова воспоминаниями.

После освобождения семье пришлось жить в хлеву. «Ни окон, ни дверей. А холодно же – еще март месяц. Дали деду бочку из-под горючего», - рассказывает наша героиня. От перекала бочка воспламенилась. Начался пожар. И остался хлев без крыши. «Вот так! И жили», - рассказывает она.

И такая картина разрушений наблюдалась на всей освобождаемой территории. Из акта об ущербах и убытках, причиненных немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками колхозу «Кр. Партизан» Лиховского с/с Псковского р-на (ГАПО Ф. Р-903, Оп. 3 Д. 432 Л. 79-79 об.): «28 февраля враг, отступая под нажимом ударов Красной АрмииЮ стал громить и уничтожать все населенные пункты и колхозы». Местное население, как следует из документа, в тот момент пряталось в лесу, примерно в 2 километрах от колхоза «Красный партизан». «Немецкие солдаты и офицеры численностью около 2000 человек разграбили и уничтожили все постройки и сооружения колхоза "Красный Партизан". Враг выкапывал ямы с хлебом и имуществом колхоза, и увозил, отступая, с собой», - приводятся данные в акте.