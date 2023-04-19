Общество

Михаил Ведерников: Здравоохранение - приоритетное направление для региона

Здравоохранение является приоритетным направлением для Псковской области. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил на форуме секретарей местных и первичных отделений Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», который проходит в Пскове сегодня, 21 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Следующая задача, которую мы ставили перед собой, – это развитие здравоохранения. В социальной сфере это приоритетное направление для региона с нашей демографической ситуацией. Понятно, что естественную убыль населения в ближайшее время мы не пересилим. Тут нужно трезво смотреть на вещи. Есть много объективных факторов, которые начинаются с демографического перехода и высокого среднего возраста населения и заканчиваются близостью Москвы и Санкт-Петербурга. Но в наших силах сделать всё, чтобы убыль замедлилась», – выступил губернатор.

За пять лет в Псковской области заработала санавиация; открыт перинатальный центр; построены три корпуса инфекционной больницы (2 взрослых и 1 детский), приобретено почти 350 легковых автомобилей и принято порядка 156 карет скорой медицинской помощи; закуплено медицинское оборудование на сумму более 3 млрд рублей; построено 33 стационарных ФАПа и приобретено 16 передвижных; разработан и реализован проект модульного пункта скорой помощи, который уже масштабируется еще в пяти регионах, где есть такая необходимость.

«Недавно договорился с Минобороны, и в самое ближайшее время начинается строительство нового корпуса военного госпиталя – чрезвычайно важный проект, учитывая все современные обстоятельства. Он будет там же, где находится старый корпус. Будет обеспечен самым необходим оборудованием», – подчеркнул он.

Здравоохранение Псковской области за пять лет получило колоссальный импульс к развитию, который будут поддерживать системными мерами для развития кадрового ресурса, считает Михаил Ведерников.

«В том числе именно это позволило нам успешно ответить на один из главных вызовов пяти лет – пандемию ковид. Как было не раз отмечено на федеральном уровне, Псковская область это испытание прошла достойно», – отметил он.