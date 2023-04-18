Политика

Александр Козловский: Эту избирательную кампанию мы пройдем достойно

Партия «Единая Россия» достойно пройдет избирательную кампанию в Псковской области осенью 2023 года, считает депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Козловский. Такое мнение он выразил в ходе пресс-подхода после форума секретарей первичных и местных партийных организаций Псковского регионального отделения партии, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня мы с губернатором Михаилом Юрьевичем Ведерниковым отработали на форуме с первичками, подвели некоторые итоги, наметили цели. У нас есть две точки, которые мы должны пройти: предварительное голосование и сами выборы осенью. Мы готовы, у нас потенциал, есть электорат, на который мы опираемся, поддержка граждан. Здесь мы не должны их подвести», – выступил Александр Козловский.

По словам депутата, итоговые результаты будут «залогом доверия».

«Результаты, которые будут – это залог доверия к нам. Уверен, что эту кампанию пройдем достойно, будем много работать и добьемся хороших результатов, уверен, что осенью будем поздравлять Михаила Юрьевича Ведерникова с выборами губернатора», – подытожил он.