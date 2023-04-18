Политика

Губернатор в кандидаты

В пятницу, 21 апреля, в Пскове прошел большой предвыборный форум «Единой России». Его участниками, наряду с региональными лидерами ЕР, стали секретари первичных и местных отделений со всей области. За тем, как партия власти выдвинула губернатора Михаила Ведерникова на праймериз и нашла ему неожиданного спарринг-партнера, наблюдал политический обозреватель, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

До сентябрьского единого дня голосования остается около четырех с половиной месяцев, а до старта избирательной кампании – меньше двух. И это значит, подготовка к губернаторским выборам входит в активную и заметную всем фазу. Приходит время принятия официальных решений и проведения традиционных предвыборных процедур. Вот этому и было посвящено главное политическое событие дня, прошедшее в БКЗ областной филармонии.

Еще до начала форума состоялось заседание регионального политсовета «Единой России». Главное решение, принятое партийным «ареопагом», было ожидаемым и легко прогнозируемым – ранее получивший поддержку президента Владимира Путина Михаил Ведерников выдвинут на предварительное голосование. По традиции оно пройдет в мае.

Губернатора, разумеется, все поддерживают - и политсовет, и его президиум, и участники форума – секретари первичек. Так что никаких неожиданностей тут быть не может в принципе.

Если и сохранялась в вопросе проведения предварительного голосования хоть какая-то интрига, то заключалась она только в том, кто станет другим участником предварительного голосования; что бы там кто ни говорил о конкуренции или ее отсутствии на праймериз, процедура должна проходить на альтернативной основе. Разумеется, рассуждать про «перчатку вызова», дерзко брошенную фавориту, в этом случае не приходится. Когда партия говорит «надо», исполком по-военному кратко отвечает «есть».

Вот экс-руководитель регионального исполкома «Единой России», полковник в запасе, ныне председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, в котором ранее было тяжело обнаружить губернаторские амбиции, и стал «вторым кандидатом» на предварительное голосование. Впрочем, амбиции не проснулись в нем и после выдвижения на предварительное голосование.

– Партия поручила участвовать в этом процессе, – признался свежеиспеченный участник праймериз с трибуны форума и не стал делать секрета из того, за кого из двух кандидатов, за себя или за соперника, проголосует. – Буду голосовать за нашего действующего губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова.

А первым, как и положено, выступал «кандидат №1» – действующий глава региона, который, кстати говоря, еще в прошлом году в эфире ПЛН FM заявил о готовности пойти на второй срок. Сегодня губернатор адресовал «городу и миру», по сути, программную речь. Ее девизом можно считать слова «Сделано много, но предстоит сделать еще больше».

– Мы все, вся наша «Команда 2018», каждый из нас внес свой вклад в общее дело. И мы решили абсолютное большинство задач, которые ставили перед собой пять лет назад. Характерно, что и наш президент отметил успехи Псковской области именно как результат командной работы, – сказал Михаил Ведерников и поблагодарил коллег. И за совместную работу, и за оказанное доверие перед на старте выборов-2023.

В своем выступлении Михаил Ведерников детально, в стиле «Было - стало» остановился на бюджетных показателях последних лет и результатах работы в различных сферах, в том числе в здравоохранении, образовании, транспорте, дорожном хозяйстве, строительстве, ЖКХ и многих других. По каждому из направлений, хоть и было непросто, удалось добиться результатов и реализовать крупные проекты, в том числе по обновлению коммунальной инфраструктуры. Кроме того, губернатор обозначил ряд перспективных проектов, которые уже запускаются и, по его словам, обязательно будут реализованы. Планируется, что уже в ближайшие пять лет в Псковской области будет создано 15 тысяч новых рабочих мест. Здравоохранение Псковской области, которое, по определению губернатора, за пять лет получило колоссальный импульс к развитию, будут поддерживать системными мерами для развития кадрового ресурса.Особое внимание глава региона уделил вопросам помощи военнослужащим, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, а также членам их семей.

Однако подробно пересказывать во всех деталях выступление губернатора не стану – стенограмма опубликована, заявления губернатора, как и другие новости с форума, были оперативно опубликованы на ПЛН, и вы без труда можете найти их в соответствующем сюжете. Скажу еще лишь о том, что отчет о проделанной работе с обозначением основных векторов дальнейшего развития был принят участниками форума, что называется, на ура.

А когда дело дошло до приглашения на сцену представителей районов, в которых в сентябре наряду с губернаторскими будут проходить еще и муниципальные выборы, конца в словах благодарности в адрес Михаила Ведерникова просто не было. Говорили и от себя лично, и от лица жителей районов.

Теперь задача в том, чтобы эта поддержка губернатора отразилась в бюллетенях для голосования, высказался председатель областного Собрания депутатов Александр Котов.

– Думаю, что так и будет, – предположил он. – У нас есть все силы, возможности и ресурсы. С таким кандидатом нам будет несложно проводить избирательную кампанию.

Как было заявлено на форуме, рейтинг губернатора «около 70 процентов - и растет». Но «покой нам с вами может только сниться» – предостерегал однопартийцев от успокоенности секретарь регионального политсовета «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский.

– Нам с вами предстоит использовать все имеющиеся в нашем распоряжения силы, творческий потенциал и ресурсы, чтобы электоральный цикл 23-го года и особенно предстоящие выборы губернатора прошли идеально. Нам предстоит голосование через ДЭГ – это будет впервые на губернаторской кампании и предстоит много системной работы по помощи и обучения избирателей новым технологиям. В победе Михаила Юрьевича лично я не сомневаюсь, но работать нам надо на полную катушку! Всем! - заключил партийный руководитель.

Что конкретно значили его слова про «полную катушку» и как «Единая Россия» будет проводить «идеальную» кампанию, конкретно объяснено сегодня не было. Но, думаю, всему свое время и свое место. Понятно, что ближайшие месяцы пройдут под знаком главных региональных выборов, которые можно считать репетицией и перед еще более важной избирательной кампанией – президентской, 2024 года. И наверняка руководство партии власти еще не раз будет собирать актив «Единой России», чтобы поставить уже более конкретные задачи.

Александр Савенко