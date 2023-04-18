Политика

ПЛН-ТВ: Форум секретарей местных и первичных отделений «Единой России» в Пскове

Форум секретарей местных и первичных отделений Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» прошел в Пскове сегодня, 21 апреля. Форум объединил руководителей первичных и местных отделений партии, всего присутствовало около 600 человек.

Ранее состоялось заседание регионального политического совета партии «Единая Россия» по внесению в Президиум РПС предложений по кандидатурам предварительного голосования для последующего выдвижения кандидатов на должность губернатора Псковской области.

Первым кандидатом для последующего выдвижения кандидатов на должность губернатора Псковской области стал действующий глава региона Михаил Ведерников, вторым - председатель Псковской городской Думы Александра Гончаренко.

Подробнее об итогах форума - в новом сюжете ПЛН-ТВ.