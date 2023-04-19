Общество

Пустошка вошла в перечень городов с качественной городской средой

Пустошка вошла в перечень городов с комфортной и качественной городской средой. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил на форуме секретарей местных и первичных отделений Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», который проходит в Пскове сегодня, 21 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Ещё один важнейший фактор демографической политики – это развитие комфортной среды для жизни. Рядом с нами Питер и Москва. Молодых специалистов нельзя удержать, если наши населённые пункты не будут удобными и привлекательными. И согласно индексу качества городской среды, который составляет Минстрой, в этом направлении у нас тоже есть хорошие результаты», – заметил глава региона.

В этом году в перечень городов с комфортной и качественной городской средой вошла Пустошка. Пустошка стала седьмым населённым пунктом в индексе после Пскова, Великих Лук, Гдова, Невеля, Острова и Новосокольников.

«То, что у нас растёт число населённых пунктов в этом рейтинге, – важное отражение огромного объёма проведённой работы в сфере повышения качества городской среды», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона добавил, что за 5 лет в 3,4 раза увеличено финансирование дорожной отрасли: с 4,5 до 13,3 млрд рублей. Закуплено 250 новых автобусов на 1,2 млрд рублей.

В ближайшие 5 лет планируют отремонтировать ещё почти 700 км региональных дорог.

Будет также отремонтировано более 30 мостов по области, будет введён в эксплуатацию Северный обход, продолжил губернатор.

«По дорогам у нас большие планы. И новый уровень финансирования позволяет год за годом всё больше дорог приводить и поддерживать в достойном виде. Берёмся даже за такие объекты, которые не видели ремонт десятилетиями. Уже проводится ремонт дороги во Владимирском лагере. Утрясли вопросы собственности с военными, нашли средства, начали работу. Процесс был долгий, трудный, но мы настойчивые. Жители наконец-то очень скоро смогут ездить по нормальной дороге», – сказал глава региона.

Также благоустроено 549 общественных территорий; построено более 200 воркаут-площадок, 22 площадки ГТО, три «Скейт-парка»; реконструировано и отремонтировано 12 объектов культуры в Дно, Невеле, Усвятах, Пскове, Острове, Гдове, Бежаницах, Стругах Красных, Палкино и Псковском районе, закуплено 20 автоклубов.

«Одной из самых серьёзных проблем в Псковской области была малая зона покрытия сотовой связи. За пять лет этот вопрос был решён для сотен населённых пунктов», – уточнил он.

С 2018 года установили 82 вышки мобильной связи, охватившие 358 населенных пунктов с полным отсутствием связи, в которых проживает более 20 тысяч человек.

Широкополосным доступом в сеть Интернет обеспечили 602 социально-значимых объекта.

«Конечно, проблемные территории ещё остаются. Но ситуация сейчас не сопоставима с тем, что было пять лет назад», – подчеркнул Михаил Ведерников.