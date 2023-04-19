Общество

Псковский губернатор подвел итоги перезагрузки работы органов власти в регионе

Одним из важнейших пунктов программы 2018 года была перезагрузка работы органов государственности власти в сторону открытости и прозрачности. Об этом губернатор Михаил Ведерников напомнил на форуме секретарей местных и первичных отделений Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», который проходит в Пскове сегодня, 21 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Для сравнения, в 2018 году в письменном и электронном виде в администрацию в общей сложности поступало порядка 7 тысяч обращений. В 2022 году это число составило уже порядка 25 тысяч. Причём львиную долю из них мы принимаем через соцсети – через мой профиль, через профили органов государственной власти», – рассказал губернатор.

Он уточнил, что значительную часть собирает обращений ЦУР (Центр управления регионом). Всего через сайт губернатора, через соцсети, через платформу обратной связи на Госуслугах с 2018 года получено и отработано почти 170 тысяч обращений.

«Сформирован институт общественных помощников губернатора, активизированы встречи с населением, в том числе, в рамках общественных слушаний. Развиваются все каналы связи – и по каждому жители получают оперативную и содержательную обратную связь», – добавил Михаил Ведерников.

Аналогичным образом, по его ловам, выстроена и работа с молодежью и общественниками. «Считаю крайне важным тот факт, что и молодёжь, и общественники Псковской области сегодня являются полноценными участниками той большой работы, которая ведётся на благо нашего региона», – уточнил губернатор.

В 2018-2022 годах по результатам участия в грантовых конкурсах области удалось привлечь более 320 млн рублей:

254,4 млн рублей – в рамках конкурсов президентских грантов;

55,2 млн – по всероссийскому конкурсу молодёжных проектов;

16,3 млн рублей – в рамках конкурса «Регион добрых дел».

Есть и нематериальные результаты, в пример губернатор привел проект «Зеленая область», в рамках которого за два года в регионе высадили более 115 тысяч деревьев.

Число ТОСов в области перевалило за 500, продолжил Михаил Ведерников: «На их поддержку мы направляем уже свыше 50 млн рублей в год – и ещё порядка 5 млн направляют муниципалитеты. Вчера принял участие в заседании совета при президенте РФ по развитию местного самоуправлении, а накануне указом главы государства был включен в обновленный состав совета».

«Президент обратил внимание на то, что на региональном уровне нужно поощрять лучшие и инициативные муниципальные команды. Мной принято решение учредить премию для муниципальных образований, показывающих лучшие результаты работы по итогам года», – отметил губернатор.

Губернаторская премия составит:

за 3 место - 3 млн рублей,

за 2 место - 5 млн рублей,

за 1 место - 10 млн рублей на решение вопросов местного значения.

Губернатор уточнил, что главы этих муниципальных образований также получат персональную премию в размере 200 тысяч рублей, 300 тысяч рублей, 500 тысяч рублей соответственно. Кроме того, будут поощрены управленческие команды муниципалитетов победителей на сумму 300 тысяч рублей, 500 тысяч рублей, 1 млн рублей соответственно. Всего фонд составит почти 21 млн рублей. А премия станет ежегодной.