Общество

Глава Великих Лук рассказал о мероприятиях на встрече воздухоплавателей

Официальный старт встрече воздухоплавателей в Великих Луках будет дан в День России – 12 июня. О программе мероприятий в Великих Луках на июнь рассказал глава города Николай Козловский в своем Telegram-канале в рамках еженедельного обращения.

«Если говорить о программе мероприятий, то официальный старт встрече воздухоплавателей в Великих Луках будет дан в День России – 12 июня. Накануне, 11 июня, центром притяжения участников, гостей встречи и всех великолучан станет акватория реки Ловати, на которой пройдут: водное шоу и соревновательный полет аэростатов "Кей-Граб"», – рассказал Николай Козловский.

Он добавил, что в течение всего мероприятия будут работать ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства и различные интерактивные зоны. Также на центральной площадке пройдет розыгрыш тематических памятных призов. До 17 июня будут проходить спортивные соревнования. 17 июня состоится подведение итогов, награждение участников и торжественное закрытие Международной встречи воздухоплавателей.

«Ярким финальным событием станет ночное свечение аэростатов в сердце города – великолукской крепости», – заключил глава города.