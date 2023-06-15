Спорт

Пилот из Тулы сохранил титул чемпиона на встрече воздухоплавателей в Великих Луках

Победителем 28-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту в Великих Луках вновь стал Дмитрий Жохов из Тулы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы спортивного мероприятия.

Фото: глава Великих Лук Николай Козловский / Telegram

Второе место занял москвич Евгений Чубаров, замыкает тройку лучших тульский пилот Андрей Кульков.

Напомним, 27-й Чемпионат России по воздухоплаванию также выиграл Дмитрий Жохов. Второе место тогда занял Андрей Кульков, а третье — Евгений Чубаров.

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Церемония закрытия 27-й Международной встречи воздухоплавателей и 28-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту, в ходе которой пройдёт торжественное награждение пилотов тепловых аэростатов, показавших лучшие результаты, состоится сегодня в 17:00. Ее можно будет посмотреть онлайн.

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