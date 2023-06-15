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Пилот из Тулы сохранил титул чемпиона на встрече воздухоплавателей в Великих Луках

17.06.2023 16:18|ПсковКомментариев: 0

Победителем 28-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту в Великих Луках вновь стал Дмитрий Жохов из Тулы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы спортивного мероприятия. 

Фото: глава Великих Лук Николай Козловский / Telegram

Второе место занял москвич Евгений Чубаров, замыкает тройку лучших тульский пилот Андрей Кульков.

Напомним, 27-й Чемпионат России по воздухоплаванию также выиграл Дмитрий Жохов.  Второе место тогда занял Андрей Кульков, а третье — Евгений Чубаров. 

Церемония закрытия 27-й Международной встречи воздухоплавателей и 28-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту, в ходе которой пройдёт торжественное награждение пилотов тепловых аэростатов, показавших лучшие результаты, состоится сегодня в 17:00. Ее можно будет посмотреть онлайн.

Генеральный спонсор мероприятия ПАО «Газпром».

Теги: #воздухоплавание #спорт #соревнования
Источник: Псковская Лента Новостей
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