Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Топ уютных летних террас Пскова
Интересные места отдыха в Псковской области
Новый автосалон «Лидер-Авто» в Пскове
«Моя История» ищет менеджера
обучение в Псковском медколледже
Господин Рейтингомер
Счастливое материнство
Голос профсоюзов
«Истфакт» Линия Сталина
О покупке жилья в ипотеку
Муниципальная реформа три четверти пути
на заказ стекло и зеркала
 
 
 
ещё Общество 20.06.2023 07:530 Серебристые облака над Псковским кремлём запечатлел астрофотограф 20.06.2023 13:310 Экономить силы во время жары призвали псковичей 20.06.2023 13:120 Ливни ожидаются в Псковской области на этой неделе 20.06.2023 13:080 Обновленный ZAGA-GAME: Центр виртуальной реальности и ожидание 10-тысячного клиента 20.06.2023 13:080 Кастинг участников «Битвы талантов» продолжается в Пскове 20.06.2023 12:290 Связь на высоте: «Ростелеком» поддержал Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках
 
 
 
Самое популярное 15.06.2023 17:490 Ребенок утонул в реке Великой в Пскове 15.06.2023 23:086 Усилилась деформация фасада дома №32 на улице Юбилейной в Пскове. ФОТО 16.06.2023 11:060 Стали известны подробности гибели ребенка на реке Великой в Пскове 15.06.2023 08:4511 Детский футбольный матч остановили из-за действий тренера в Пскове 15.06.2023 14:186 По выходным не болеть, терпеть до понедельника
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Связь на высоте: «Ростелеком» поддержал Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках

20.06.2023 12:29|ПсковКомментариев: 0

«Ростелеком» выступил партнером 27-й Международной встречи воздухоплавателей, которая прошла в Великих Луках с 11 по 17 июня 2023 года. В ней приняли участие 37 пилотов из разных регионов РФ, а также из Беларуси. В рамках встречи состоялись чемпионаты России и Псковской области по воздухоплавательному спорту. Кроме того, были разыграны три Кубка — города Великие Луки, княгини Ольги и дружбы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее: Николай Рябцев

Победитель Кубка города Великие Луки по воздухоплавательному спорту пилот Евгений Чубаров и его команда получили специальные призы от «Ростелекома» — умные колонки VK Капсула с голосовым помощником Маруся, который поддерживает полноценное управление цифровым видеосервисом Wink и системой «Умный дом».

«В Великих Луках “Ростелеком” продолжает развивать оптическую инфраструктуру и в многоквартирных домах, и в частном секторе. Более 92% наших сетей здесь построены по технологии PON*, которая обеспечивает впечатляющую скорость доступа — до 800 Мбит/с. Большой популярностью у абонентов пользуются пакетные тарифы, объединяющие домашний интернет, мобильную связь, интерактивное телевидение и онлайн-кинотеатр Wink. Мы рады, что не только предоставляем великолучанам современные цифровые услуги, но и поддерживаем значимые и яркие городские события», - отметила директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

Город Великие Луки Псковской области по праву считается столицей воздухоплавательного спорта России.

«С 1996 года в начале июня в небо над Великими Луками поднимаются десятки разноцветных воздушных шаров, что уже стало визитной карточкой нашего города и неотъемлемой частью его жизни. Именно здесь обычно проходит Чемпионат России по воздухоплавательному спорту — главный спортивный старт в отечественном воздухоплавании. Мы воочию наблюдаем, как от встречи к встрече растет мастерство наших пилотов. В 2022 году бренд “Великие Луки — столица спортивного воздухоплавания” был зарегистрирован официально, и теперь у нас есть собственный товарный знак. Благодарю наших партнеров и всех, кто вкладывает энергию, силы и душу в организацию и проведение Международных встреч воздухоплавателей в Великих Луках уже больше 25 лет», - добавил директор 27-й Международной встречи воздухоплавателей Владимир Орлов.

* Технология PON (англ. Passive optical network, пассивная оптическая сеть) обладает высокой скоростью передачи данных и надежностью при эксплуатации, благодаря чему абонент получает качественные цифровые услуги и сервисы: интернет, телефонную связь, IP-телевидение, а также сервисы «Умного дома» и «Видеонаблюдение». PON позволяет наращивать мощность в случае растущих потребностей абонентов.

Теги: #ростелеком
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли запрещать продажу алкоголя в торговых точках в дни детских и молодежных праздников?
В опросе приняло участие 87 человек
Сюжет: Встреча воздухоплавателей в Великих Луках - 2023 Связь на высоте: «Ростелеком» поддержал Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках Победителей наградили на 27-й встрече воздухоплавателей в Великих Луках Пилот из Тулы сохранил титул чемпиона на встрече воздухоплавателей в Великих Луках Оболочка аэростата порвалась на чемпионате в Великих Луках Определен победитель второго чемпионата Псковской области по воздухоплаванию Аэронавты посетили Великолукский драматический театр Полет воздухоплавателей состоится на двумя деревнями Великолукского района XXVII Международная встреча воздухоплавателей. ФОТОРЕПОРТАЖ 33 тепловых аэростата поднялись в небо над Великими Луками. ВИДЕО Подготовка к массовому старту аэростатов идет в Великих Луках. ФОТО Международную встречу воздухоплавателей в 27-й раз открыли в Великих Луках. ФОТО Гашение марки состоялось в Великих Луках в преддверии старта аэростатов Великолукские аэронавты получили в подарок именные лётные костюмы Регистрация участников встречи воздухоплавателей завершилась в Великих Луках Начинается трансляция открытия встречи воздухоплавателей в Великих Луках Воздухоплаватели в Великих Луках отметили День России утренним полетом Две пилотессы стали победительницами соревнования «кей-граб» в Великих Луках Директор XXVII Международной встречи воздухоплавателей: Много лет подряд принимается решение о проведении встречи именно в Великих Луках «Кей-граб» XXVII Международной встречи воздухоплавателей можно наблюдать онлайн Аэронавты регистрируются на Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках Первый тренировочный полет на воздушных шарах состоялся в Великих Луках Встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет без массовых мероприятий Отбывающие исправительные работы помогут подготовить Великие Луки к встрече воздухоплавателей Аэронавты из Беларуси и Казахстана подтвердят статус 27-й Международной встречи воздухоплавателей Опубликована программа 27-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках Глава Великих Лук рассказал о мероприятиях на встрече воздухоплавателей Снявшийся в «Ёлках–8» аэронавт подал заявку на встречу воздухоплавателей в Великих Луках Эмиль Гилаев представит Татарстан на Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках Чемпион России вновь станет участником встречи воздухоплавателей в Великих Луках Московский пилот станет участником 27-й встречи воздухоплавателей в Великих Луках Ещё три великолучанина подали заявки на участие во встрече воздухоплавателей  Первый местный пилот заявился на 27-ю встречу воздухоплавателей в Великих Луках Первый пилот подал заявку на Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках Названы даты проведения встречи воздухоплавателей в Великих Луках в 2023 году
20.06.2023, 13:350 Центр видеонаблюдения за выборами вновь откроют в Пскове 20.06.2023, 13:310 Экономить силы во время жары призвали псковичей 20.06.2023, 13:290 В Эстонии узаконили однополые браки 20.06.2023, 13:191 Наталья Горбачева: Применение ДЭГ во всем регионе — большая честь для нашей области
20.06.2023, 13:120 Ливни ожидаются в Псковской области на этой неделе 20.06.2023, 13:080 Обновленный ZAGA-GAME: Центр виртуальной реальности и ожидание 10-тысячного клиента 20.06.2023, 13:080 Кастинг участников «Битвы талантов» продолжается в Пскове 20.06.2023, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о работе псковского Горводоканала
20.06.2023, 12:560 Состав штаба по наблюдению за выборами изменился — Наталья Горбачева 20.06.2023, 12:490 «Деревенские развлечения» для гостей готовят в Михайловском ко дню рождения матери Пушкина 20.06.2023, 12:381 Серийную похитительницу продуктов заключили под стражу в Великих Луках 20.06.2023, 12:290 Связь на высоте: «Ростелеком» поддержал Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках
20.06.2023, 12:220 Сергей Лавров: «Единая Россия» укрепляет международные связи 20.06.2023, 12:190 Штаб по наблюдению за выборами в Псковской области больше не будет закрываться 20.06.2023, 12:180 Зюганов выступил против проведения новой приватизации в РФ 20.06.2023, 12:080 Пять выпускников Псковской области набрали 100 баллов на ЕГЭ по истории
20.06.2023, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о начале работы общественного штаба по наблюдению за выборами 20.06.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 20 июня 20.06.2023, 11:580 Реставрацию часовни близ Снятной горы завершили в Пскове 20.06.2023, 11:550 Аварию на кабельной линии на пересечении улиц Коммунальной и Юбилейной устраняют в Пскове
20.06.2023, 11:520 Изъятое у населения оружие незаконно хранили в подразделении псковского УМВД 20.06.2023, 11:490 «Кузница»: Работа муниципального предприятия Пскова «Горводоканал» 20.06.2023, 11:460 Советские крышки продают в Пскове за 700 рублей 20.06.2023, 11:430 Грандиозное событие планирует устроить ZAGA-GAME в Пскове в честь 10-тысячного клиента
20.06.2023, 11:370 Реставратор Игорь Лагунин о передаче РПЦ части крепостной стены: Это вынужденная мера 20.06.2023, 11:320 «Застрял в текстурах»: ВАЗ съехал с дороги на Запсковье. ФОТО 20.06.2023, 11:290 Псковичку задержали за кражу продуктов из магазина 20.06.2023, 11:140 Команда рестобара «Моя История» приглашает на работу менеджера
20.06.2023, 11:010 «Беседка»: О начале работы общественного штаба по наблюдению за выборами 20.06.2023, 10:510 Андрей Лебедев о передаче РПЦ Мстиславской башни: Ничего хорошего от этого я не жду 20.06.2023, 10:370 ЕГЭ по химии и литературе в Псковской области на 100 баллов сдали 11 выпускников 20.06.2023, 10:340 Псковичи разобрали все билеты на спектакль «Случайный вальс»
20.06.2023, 10:320 Минцифры не обсуждает введение доступа в Интернет по паспорту 20.06.2023, 10:150 В Госдуме предложили законодательно закрепить маркировку вызывающих диабет продуктов 20.06.2023, 10:050 В Псковской области вырос спрос на сотрудников в сфере спорта и красоты 20.06.2023, 09:550 Более 3 тысяч псковских медиков получают специальную социальную выплату
20.06.2023, 09:460 Национальные стандарты управления домами появятся в России 20.06.2023, 09:351 Фотофакт: Помидоры в теплицах Псково-Печерского монастыря скоро начнут краснеть 20.06.2023, 09:250 Маткапитал предлагают использовать в качестве банковского вклада 20.06.2023, 09:150 Продажи спорттоваров в России выросли в 4,5 раза
20.06.2023, 09:040 Житель Великих Лук ответит в суде за тайную продажу имущества друзей 20.06.2023, 08:520 Российские рестораны в июне повысили цены на 10% 20.06.2023, 08:410 В России стартует приемная кампания в вузы 20.06.2023, 08:310 «Синюю карту» для дружественных стран введут в России
20.06.2023, 08:190 Более 35 кг наркотиков попытались перевезти через границу РФ в Псковской области 20.06.2023, 08:100 Эксперт предположил, на сколько подорожает чашка кофе в России к осени 20.06.2023, 07:530 Серебристые облака над Псковским кремлём запечатлел астрофотограф 20.06.2023, 07:360 Россияне оценили уровень своей юридической грамотности «на троечку»
20.06.2023, 07:180 Сараи горели в Заплюсье 20.06.2023, 07:000 Цифровой рубль можно будет оставить в наследство 19.06.2023, 22:070 Мама Холод. Ad memoriam 19.06.2023, 22:000 Минфин планирует отказаться от бумажных акцизных марок на табачной продукции в России
19.06.2023, 21:440 До +30 градусов прогреется воздух в Псковской области 20 июня 19.06.2023, 21:400 Псковича приговорили к исправительным работам за угрозу зарезать жену 19.06.2023, 21:200 Елена Бибикова ответила, кто получит пенсионные накопления за умершего родственника 19.06.2023, 21:000 Полиция продолжает поиск пропавшего мужчины в Псковском районе
19.06.2023, 20:400 Около семи миллионов рублей похитили мошенники у жителей Псковской области 19.06.2023, 20:330 Псковичи завоевали шесть медалей на спартакиаде по конному спорту в Москве 19.06.2023, 20:200 Южнокорейские кинокартины покажут в Пскове 19.06.2023, 20:010 Большинство респондентов ПЛН не согласны на «шестидневку» ни при каких обстоятельствах
19.06.2023, 20:000 Московские рентгенологи начали ставить диагнозы при помощи нейросети 19.06.2023, 19:530 Два фильма с участием артистки Анны Каменковой покажут на фестивале «Западные ворота» 19.06.2023, 19:420 «Наш современник» издаст книгу псковского поэта Дины Дабришюте 19.06.2023, 19:400 «Экопром» ищет подсобных рабочих для трудоустройства в Острове
19.06.2023, 19:200 Заседание совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям прошло в Поганкиных палатах в Пскове 19.06.2023, 19:170 Псковские курсанты стали призерами всероссийской военизированной эстафеты 19.06.2023, 19:110 За неделю на псковских дорогах остановили более 30 пьяных водителей 19.06.2023, 19:000 Директора псковских детских школ искусств повысили квалификацию в Петербурге
19.06.2023, 18:560 Рейтингомер: иноагент Шлосберг*, генерал-сенатор Наумец и хроника пикирующего ПсковГУ. ВИДЕО 19.06.2023, 18:450 Игорь Иванов: Профсоюзы всесторонне поддерживают повышение МРОТ 19.06.2023, 18:360 Лес загорелся в километре от пушкиногорского Петровского. ФОТО 19.06.2023, 18:270 Более 21 тысячи псковских льготников сохранили право на набор социальных услуг
19.06.2023, 18:150 Восемь единиц оружия изъяли у жителей Псковской области за неделю 19.06.2023, 18:110 Буйного соседа жителей дома на Завеличье отправили на лечение 19.06.2023, 18:000 Работодатель не имеет права штрафовать сотрудников — Роструд 19.06.2023, 17:540 Вернуть «Домострой» в школы: нужно ли учить детей построению брака?
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru