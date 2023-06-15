Спорт

Победителей наградили на 27-й встрече воздухоплавателей в Великих Луках

Награждение победителей состоялось на церемонии закрытия 27-й Международной встречи воздухоплавателей и 28-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы спортивного мероприятия.

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Воздухоплавание | Великие Луки»

Напомним, победителем 28-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту в Великих Луках вновь стал Дмитрий Жохов из Тулы. Второе место занял москвич Евгений Чубаров, замыкает тройку лучших тульский пилот Андрей Кульков.

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Во втором открытом чемпионате Псковской области по воздухоплаванию лучшим стал Евгений Кравченко, на втором месте аэронавт Владимир Богданов, на третьем - пилот Сергей Никитин.

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15-й Кубок Дружбы завоевал Дмитрий Жохов, на втором месте Евгений Чубаров и его команда, замыкает тройку победителей воздухоплаватель Андрей Кульков.

16-й Кубок княгини Ольги забрала Наталья Иванова. На втором месте Диана Насонова, на третьем - Елизавета Вертипрахова. Стоит отметить, что в этом году пилотесса принимала участие во встрече в роли пилота в первый раз.

Также был разыгран 18-й Кубок города Великие Луки, его завоевал пилот Евгений Чубаров со своей командой.

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