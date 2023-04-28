Эксперт предостерег от неправильного поведения при застревании лифта

Большинство горожан ежедневно пользуются лифтом. Некоторые из них опасаются, что в кабине можно задохнуться, если она застрянет. На самом деле такой риск исключен, отметил технический эксперт Национального лифтового союза Алексей Зоточкин.
«В лифте помимо вентиляционных отверстий есть технологические – между дверями кабины, шахты. Лифт все-таки не аквариум, естественно, поток воздуха туда есть. Другое дело, что если в застрявшей кабине много людей, то им будет некомфортно, и может показаться, что не хватает кислорода. Но бояться того, что можно задохнуться, не стоит. Если никаких посторонних веществ, допустим, газа или дыма, в шахту не поступает, человек долгое время может находиться в кабине вполне безопасно. Тем более, по нормативам, на эвакуацию пассажиров из лифта определено не больше 40 минут», – приводит слова Зоточкина радио Sputnik.
Пытаться самостоятельно выбраться из застрявшей кабины лифта опасно, предупредил эксперт.
Эксперт перечислил факторы, которые могут спровоцировать остановку лифта.
«Причин остановки лифта может быть несколько. Например, возникшие неисправности. Лифт – это сложное техническое устройство. Помимо кабины у него есть станция управления, в шахте есть электронные компоненты, электрические и механические части, которые изнашиваются. Хулиганские действия, вандализм и неправильная эксплуатация лифта также могут привести к тому, что он выйдет из строя. Я всегда напоминаю, что в жилых домах нет грузовых лифтов: есть либо пассажирские, либо грузопассажирские, в которых можно перевезти коляску, велосипед и даже диван. Но он не предназначен для перевозки стройматериалов и строительного мусора. А в новых домах во время ремонта квартир такое происходит постоянно, в результате срок службы лифта сокращается в разы», – заключил Зоточкин.