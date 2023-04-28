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Общество

Эксперт предостерег от неправильного поведения при застревании лифта

04.05.2023 08:23|ПсковКомментариев: 0

Большинство горожан ежедневно пользуются лифтом. Некоторые из них опасаются, что в кабине можно задохнуться, если она застрянет. На самом деле такой риск исключен, отметил технический эксперт Национального лифтового союза Алексей Зоточкин.

«В лифте помимо вентиляционных отверстий есть технологические – между дверями кабины, шахты. Лифт все-таки не аквариум, естественно, поток воздуха туда есть. Другое дело, что если в застрявшей кабине много людей, то им будет некомфортно, и может показаться, что не хватает кислорода. Но бояться того, что можно задохнуться, не стоит. Если никаких посторонних веществ, допустим, газа или дыма, в шахту не поступает, человек долгое время может находиться в кабине вполне безопасно. Тем более, по нормативам, на эвакуацию пассажиров из лифта определено не больше 40 минут», – приводит слова Зоточкина радио Sputnik.

Пытаться самостоятельно выбраться из застрявшей кабины лифта опасно, предупредил эксперт.

«Если лифт остановился, ваша задача – обратиться за помощью, нажав кнопку вызова диспетчера. Если по какой-то причине связь с аварийной службой не работает, попробуйте позвонить с мобильного телефона или привлеките внимание соседей криком, чтобы люди позвали на помощь обслуживающий персонал. Отойдите от дверей и стойте в центре кабины, это самое безопасное место. Ни в коем случае не пытайтесь выбраться самостоятельно. В большинстве случаев гибель пассажира лифта бывает связана именно с такими попытками. Пока вы в кабине, вы в безопасности», – добавил Зоточкин.

Эксперт перечислил факторы, которые могут спровоцировать остановку лифта.

«Причин остановки лифта может быть несколько. Например, возникшие неисправности. Лифт – это сложное техническое устройство. Помимо кабины у него есть станция управления, в шахте есть электронные компоненты, электрические и механические части, которые изнашиваются. Хулиганские действия, вандализм и неправильная эксплуатация лифта также могут привести к тому, что он выйдет из строя. Я всегда напоминаю, что в жилых домах нет грузовых лифтов: есть либо пассажирские, либо грузопассажирские, в которых можно перевезти коляску, велосипед и даже диван. Но он не предназначен для перевозки стройматериалов и строительного мусора. А в новых домах во время ремонта квартир такое происходит постоянно, в результате срок службы лифта сокращается в разы», – заключил Зоточкин.

Теги: #лифт #советы
Источник: Псковская Лента Новостей
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