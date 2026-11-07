 
Общество

Россиянам перечислили связанные с зябкостью в теле скрытые заболевания

1

Если человек постоянно зябнет и долго не может согреться даже в теплом помещении, вне зависимости от погоды за окном, это может отражать изменения в работе организма, рассказал директор Международной медицинской лаборатории Хеликс Дмитрий Денисов.

По словам эксперта, такой сигнал в организме женщин чаще всего связан с железодефицитом и анемией. По его словам, помимо постоянной зябкости, могут беспокоить упадок сил, головокружение, нехватка воздуха при физической нагрузке, учащенное сердцебиение, бледность, а также ухудшение состояния волос и ногтей. Еще одна причина — снижение функции щитовидной железы, указал Денисов.

«Когда этот орган работает менее активно, обмен веществ в организме замедляется, и тепла вырабатывается меньше. На фоне этого нередко появляются зябкость, вялость, пастозность, сухость кожи, колебания массы тела, а также трудности с концентрацией внимания и снижение работоспособности», — сказал врач.

Холодные кисти и стопы могут быть связаны с двумя разными механизмами, продолжил эксперт. Он объяснил, что в одном случае речь идет о склонности сосудов к спазму, и тогда похолодание рук и ног запускается прежде всего общим переохлаждением организма, а не только местным воздействием холода. В другом — о системном снижении артериального давления, при котором конечностям в принципе достается меньше крови, отметил врач, пишет «Лента.ру».

«Если параллельно возникают головокружение, потемнение в глазах или ощущение близкого обморока, такой симптом тоже заслуживает внимания врача», — подчеркнул он.

 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026