Россиянам перечислили связанные с зябкостью в теле скрытые заболевания

Если человек постоянно зябнет и долго не может согреться даже в теплом помещении, вне зависимости от погоды за окном, это может отражать изменения в работе организма, рассказал директор Международной медицинской лаборатории Хеликс Дмитрий Денисов.

По словам эксперта, такой сигнал в организме женщин чаще всего связан с железодефицитом и анемией. По его словам, помимо постоянной зябкости, могут беспокоить упадок сил, головокружение, нехватка воздуха при физической нагрузке, учащенное сердцебиение, бледность, а также ухудшение состояния волос и ногтей. Еще одна причина — снижение функции щитовидной железы, указал Денисов.

«Когда этот орган работает менее активно, обмен веществ в организме замедляется, и тепла вырабатывается меньше. На фоне этого нередко появляются зябкость, вялость, пастозность, сухость кожи, колебания массы тела, а также трудности с концентрацией внимания и снижение работоспособности», — сказал врач.

Холодные кисти и стопы могут быть связаны с двумя разными механизмами, продолжил эксперт. Он объяснил, что в одном случае речь идет о склонности сосудов к спазму, и тогда похолодание рук и ног запускается прежде всего общим переохлаждением организма, а не только местным воздействием холода. В другом — о системном снижении артериального давления, при котором конечностям в принципе достается меньше крови, отметил врач, пишет «Лента.ру».