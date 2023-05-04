Общество

Автопробег в преддверии Дня Победы прошел в Псковском районе

Вице-спикер регионального парламента Игорь Дитрих вместе с семьёй принял участие в автопробеге в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и в поддержку российских воинов, выполняющих боевой долг в ходе специальной военной операции. Патриотическое мероприятие организовало псковское отделение всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Руководитель организации Александр Кривотулов перед стартом автоколонны от монумента «Ледовое побоище» на горе Соколихе рассказал, что традиция проведения автопробега накануне Дня Победы зародилась несколько лет назад и прерывалась только в период пандемии.

В автопробеге приняли участие более десятка автомобилей. Вместе с псковичами в колонне с флагами России и символикой «Zа Победу» были жители Риги – супруги Александра и Тимофей с двумя маленькими детьми приехали посмотреть монумент в память о Ледовом побоище, но, увидев подготовку к автопробегу, попросили у организаторов флаги и присоединились к акции.

«Мы за Россию. Это наша историческая родина, хоть мы и родились в Риге, но тогда же был Советский Союз. Никто не виноват, что так разделилось всё. Мы русские душой, и наш язык русский», - объяснили рижане своё участие в автопробеге.

От горы Соколиха колонна проследовала по Гдовскому шоссе в деревню Ершово, где её встретили ученики Остенской средней общеобразовательной школы. На митинге у воинского мемориала участники автопробега поздравили местных школьников с приближающимся Днём Победы и возложили к братскому захоронению цветы. Затем все вместе – дети и взрослые под троекратное «ура» развернули многометровую копию Знамени Победы.

«Автопробег в канун Дня Победы посвящён нашей прошлой победе и победе предстоящей, - поделился эмоциями Игорь Дитрих. - Конечно, это память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, и связь с теми, кто сегодня воюет на фронте. Мы растянули огромное Знамя Победы. Пускай американские спутники увидят, что на русской земле флаг Победы помнят, и такой флаг есть только в России. Под Знаменем Победы мы обязательно победим».

В ходе мероприятия председатель псковского «Боевого братства» вручил Игорю Дитриху благодарственное письмо от командования 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии за помощь и поддержку участникам СВО.

Завершился автопробег возложением цветов к воинскому мемориалу в деревне Жидилов Бор.

Руководитель псковского «Боевого братства» пообещал, что фотографии и видео псковского автопробега обязательно увидят бойцы, выполняющие воинский долг в ходе специальной военной операции.