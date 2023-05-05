Общество

Псковичи присоединились к акции «Окна Победы»

Сотни окон по всей Псковской области украшены ко Дню Победы, регион присоединился к патриотической акции «Окна Победы». Об этои губернатор города Пскова Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

Люди украшают окна домов, квартир, школ, детских садов, офисных зданий тематическими рисунками, фотографиями и символикой Дня Победы. Акция будет проходить по 9 мая включительно.

По ссылке можно скачать трафареты, распечатать и вырезать.

«Обязательно делитесь фотографиями украшенных окон в соцсетях с хештегом #ОкнаПобеды2023. Кстати, особенно много таких фото выложили жители Струго-Красненского района», - обратился Михаил Ведерников.