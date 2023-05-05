Общество

Праздничный концерт «Встречаем Победу» состоялся в псковском Доме офицеров

Праздничный концерт «Встречаем Победу» состоялся в Доме офицеров в Пскове сегодня, 9 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

К собравшимся обратился глава Пскова Борис Елкин. «С каждым днем ветеранов становится всё меньше. Мы должны помнить и чтить всё то, что они сделали ради нашей жизни, ради нашего будущего, ради нашей свободы. Конечно, сейчас не самые легкие времена, наша страна перед новыми вызовами, которые мы вместе должны преодолеть. И победа будет за нами! Всех с праздником! Здоровья! И самое главное - мирного, светлого неба над головой!» - отметил он.

Перед зрителями выступили творческие коллективы областного центра.