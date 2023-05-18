Общество

Благоустройство территории началось у бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове

Благоустройство территории началось у бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Рабочие приступили к укладке плитки напротив здания бывшего кинотеатра.

Напомним, в стенах «Октября» разместится современная историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василева. Там будут два читальных зала, зоны для обучения и проведения мастер-классов, выставочные площадки, коворкинг, конференц-зал с кинозалом, туристский центр и кафе.

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На втором этаже появится смотровая площадка, которая откроет панорамный вид на Троицкий собор и Довмонтов город.

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Ранее сообщалось, что у бывшего кинотеатра «Октябрь» убрали часть забора.