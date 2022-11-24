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Общество

И серый «Октябрь» впереди

25.11.2022 11:22|ПсковКомментариев: 0

Глава Пскова Борис Елкин объявил о завершении внешних отделочных работ на бывшем кинотеатре «Октябрь». Закрытый в 2016 году, он не смог превратиться в «Лофт», и в следующем году откроется в качестве библиотеки. За годы с момента постройки здание прожило бурную жизнь. Трагическая история его возведения унесла жизнь архитектора, восстановившего город после войны. Дважды кинотеатр официально собирались снести. Внутри не только показывали кино, но и продавали мед с шубами. Он был закрыт глухим бетонным забором. Из частных рук вернулся в обмен на два других кинотеатра. Трещины в стенах помешали открыть внутри молодежный центр. Теперь федеральный бюджет выдал деньги на библиотеку, и здание уже сменило цвет и облик фасадов. Псковская Лента Новостей вспоминает непростую судьбу постройки в центре города.

 

1946 год

В Псков приезжает 34-летний архитектор Алексей Ларкин. Войну он прошел на Дальнем Востоке, награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией». Псков ему предстоит поднять из руин, правительство внесло город в список 15 древнерусских поселений, подлежащих первоочередному восстановлению. Под руководством Ларкина отстроены Октябрьский проспект, улицы Некрасова. Ленина, Гоголя. В частности, восстановлены драмтеатр, кинотеатр «Победа», школа №1. По проектам Ларкина с нуля построены Дом профсоюзов, Дом политпросвещения (справа примыкает к филармонии, сейчас туда на время ремонта переехал Технический лицей), здание горисполкома (современная администрация города слева от филармонии), к Дому советов пристроена колоннада (современное правительство области). В городе стоят десятки жилых «ларкинских домов». Один из них – рядом с гномиками, напротив кинотеатра «Октябрь».

1957 год

Псков получает от центральных властей финансирование на строительство типового кинотеатра. Сметы сохранили цифры итоговых затрат - 1 867 600 рублей. По первоначальному плану, кинотеатр собираются поставить на улице Профсоюзной напротив областной библиотеки в ряду других зданий. Однако первый секретарь обкома Михаил Канунников отдает распоряжение: строить на пути к Кремлю. Постройка призвана отвлекать взгляд от Троицкого собора. Старшее поколение рассказывает, что в советские годы на Пасху и Рождество в «Октябре» крутили заграничные ленты – это была попытка отвлечь прихожан от похода в храм.

Вопреки протестам общественности и профессионального сообщества горисполком разрешает строительство в центре. Привязать проект к местности обязали Алексея Ларкина. Он попытался облагородить глухие боковые фасады, не предназначенные в типовом проекте для общего обзора. Под зданием потребовалось насыпать гигантский земляной холм, из-за чего Приказные палаты и Власьевская башня зрительно провалились в яму. Из-за административного давления строительство велось «с колес», чертежи отдавались на стройку по ходу ее продвижения.

1958 год

В центральной печати выходят публикации с критикой строительства в Пскове кинотеатра. В частности, журнал «Архитектура СССР» возлагает на Алексея Ларкина всю ответственность за происходящее. Архитектор с инфарктом оказывается в больнице, а после выписки узнает о своем увольнении. 2 марта, за несколько дней до 46-го дня рождения, он умирает после второго инфаркта.

В том же году «Октябрь» принимает первых зрителей.

1961 год

Михаил Канунников, являвшийся кандидатом в члены ЦК, выходит на пенсию с поста первого секретаря Псковского обкома. Неизвестно, повлиял ли на завершение его карьеры всесоюзный скандал со строительством кинотеатра.

1973 год

Обновленный генплан Пскова предполагает снос «Октября». Идея остается без воплощения, кинотеатр продолжает работать.

1991 год

Институт «Ленгипрогор» готовит проект зон охраны исторического центра Пскова. По нему кинотеатр «Октябрь» должен быть снесен.

За последующие годы кинотеатр переходит в частные руки сначала на правах аренды, а затем в собственность.

«Мы считаем, что в свое время он был грамотно выведен из городской собственности», – скажет позже губернатор Андрей Турчак.

С обрушением отечественного кинорынка, на некоторое время залы перестают принимать зрителей, в здании открывается мебельный салон.

Начало 2000-х

С восстановлением кинопроката «Октябрь» продолжает оставаться известным как ярмарочная площадка, здесь регулярно останавливаются гастролирующие продавцы шуб и меда.

В двух залах проходит ремонт. Один получает название «Аристократ», оснащается двухместными диванами и «VIP-зоной» со столиками и возможностью вызова официантов. В «Фаворите» стоят более традиционные одиночные кресла с обивкой в тигриной расцветке.

Кинотеатр выполняет функции общественного туалета в центре города с платой за вход в санитарную комнату в размере 10 рублей.

2009 год

В декабре вокруг кинотеатра появляется бетонный забор. Областные власти объясняют его возникновение подготовкой к раскопкам перед предстоящим обновлением площади Ленина. Обнародуется информация о сложностях с пожарной безопасностью, которые потенциально могут привести к сносу здания.

2010 год

В феврале забор демонтируют. В апреле собственник кинотеатра и администрация области подписывают соглашение о создании первого в регионе предприятия, основанного на принципах государственно-частного партнерства. Частник входит в компанию «Октябрем», а государство – «Победой» и «Сменой».

2016 год

В августе «Октябрь» закрывается. Предприятие снова делят. Теперь частнику отходят «Победа» и «Смена» (обветшавшую «Смену» он неожиданно для всех отремонтирует в 2019 году, а «Победу» закроет в начале 2022-го после ухода западных кинокомпаний с российского рынка). Себе государство оставляет здание в центре города. Появляются слухи, что «Октябрь» передадут Театрально-концертной дирекции.

2018 год

Новые областные власти заявляют о планах создать в «Октябре» площадку для творческой самореализации молодежи. Один из залов намереваются сохранить для кинопоказов. В мае здание в безвозмездное пользование получает АНО «Центр развития молодежи "Лофт"». Инвестор намеревается вложить в проект 70 млн рублей и уже осенью открыть двери.

В августе частью забора становится будка общественного туалета.

2019 год

Планируемый срок открытия «Лофта» на месте «Октября» сдвигается на год. В ходе переделки выявлены конструктивные дефекты здания, обнаружена необходимость укрепления стен и фундамента.

К Ганзейским дням забор вокруг стройплощадки закрыли баннерами с символикой фестиваля.

2020 год

«Лофт» получает в безвозмездное пользование комплекс зданий на улице Спортивной, где уже в следующем году открывает молодежный центр.

«Октябрь» возвращается в областную казну. Здание передают на баланс города и в безвозмездное пользование Централизованной библиотечной системе. Деньги на завершение реконструкции найдены в федеральном бюджете. Там готовы выделить 320 млн рублей на переезд в «Октябрь» краеведческой библиотеки имени Василева. Городские власти не скрывают, что новый пользователь был найден под финансирование.

«В "Октябре" можно было бы открыть что-то другое, не библиотеку. Но федеральные деньги не дают на строительство кинотеатра», - честно говорит тогдашний глава администрации Пскова Александр Братчиков в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

2021 год

Губернатор Михаил Ведерников высказывает пожелание, чтобы в проекте библиотеки цвет фасада изменился:

«Подумайте над цветами. Вот этот жёлтый цвет – всё-таки советская эпоха. С учётом того, что здесь доминантой является ансамбль Псковского кремля, возможно, целесообразно будет подобрать цвет в продолжение ему. Чтобы объект не выбивался, тем более, что он стоит на возвышении».

 

В августе подрядчик рассказывает, что в кирпичных перегородках внутренних помещений есть трещины, часть из них ликвидируют, а из-за остальных стены придется выкладывать заново. Глухие боковые фасады расчленяют витражным остеклением. Также становятся известны детали проекта библиотеки. Например, одна из частей здания станет трехэтажной, а в мансарде обустроят кафе и смотровую площадку.

Вокруг здания работают археологи. «Это самое интересное место в городе, здесь никогда не было раскопок», - говорит директор Археологического центра Марина Кулакова. Ожидают берестяные грамоты, но находят не их. В раскопе обнаруживают княжескую печать конца XI – начала XII веков с изображением архангела Михаила и надписью «Господи помоги Михаилу князю русскому». Также находят деревянный настил, фрагменты построек, связанные со Старым Торгом и основание церкви Варлаама Хутынского XVI века.

2022 год

В июле Михаил Ведерников сообщает, что библиотека откроется в следующем году.

«У здания непростая история, - напоминает глава региона в еженедельном видеообращении. - Оно строилось в советское время буквально для того, чтобы закрыть вид на Кремль и Троицкий собор, а какая цель – такое и качество. К современности "Октябрь" дошел с развалившимся фундаментом, трещинами в несущих стенах, прохудившейся крышей. Недалек был час, когда он сложился бы, как карточный домик. Обновили буквально все».

В библиотеке разместятся два читальных зала, зоны для обучения и проведения мастер-классов, выставочные площадки, коворкинг, конференц-зал с функцией кинопоказа, туристский центр, онлайн-галерея выдающихся псковичей, звукозаписывающая студия, детская игровая комната.

В ноябре глава Пскова Борис Елкин в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщает, что внешние отделочные работы завершены. Здание приобрело серый цвет. На следующее лето запланировано благоустройство территории.

В полной противоречий истории кинотеатра «Октябрь» отразилась история Пскова. Каждый новый виток его судьбы показывал, чем живет город. Предполагаем, что до конца этой истории еще очень далеко.

Юлия Магера. фото Александра Елисеева и из архива редакции

Теги: #городская среда #кинотеатр Октябрь
Источник: Псковская Лента Новостей
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