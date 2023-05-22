Общество

«Ошапуркинг» бессмысленный и беспощадный

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему всплеска вандализма в Пскове. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Вместе с приходом солнечной погоды в Пскове участились акты вандализма. Зимой новости о разрушенной инфраструктуре появлялись довольно редко. Видимо, те, у кого «чешутся руки», сидели дома. Зато в последнее время с удручающей постоянностью псковичи следят за развитием историй об очередных разрушениях.

Последний из самых громких случаев — разгромленный туалет в парке Строителей, который уже не первый раз попадает под руку вандалам. Перечислять масштаб проделанного даже страшно, фраза «как Мамай прошел» объясняет все. Сотворили это восемь подростков, учащиеся 8-х и 9-х классов. Половина из них – ученики вечерних школ.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале уделил внимание этому резонансному случаю. Даже подобрал наиболее удачное слово для обозначения вандалов — «ошапурки». Выражение как нельзя подходящее.

Что теперь ожидает подростков? Судя по тому, что возбуждено уголовное дело, то, возможно, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на тот же срок. И это не считая компенсации ущерба в полмиллиона, который предстоит оплатить родителям вандалов.

И даже несмотря на максимальную огласку про разгромленный туалет в парке Строителей, новости про быстро найденных нарушителей и озвученное наказание, которое может последовать после происшествия, случаи погромов продолжились… За выходные была сожжена баскетбольная площадка в недавно благоустроенном парке имени Гагарина. К слову, за этот же период было разбито стекло на автобусной остановке на улице Поземского, но позже выяснилось, что в этом случае вандалы не при чем - виновником оказался лось.

О чем думают «ошапурки», совершающие акты вандализма, и думают ли вообще - понять очень сложно. Но попытаться стоит. Именно поэтому сегодня мы решили задать психологу, представителям общественности и депутатам Гордумы извечный вопрос: что движет вандалами? С чем связан всплеск вандализма в Пскове? Как так вышло, что нарушители не осознают той ответственности, которая на них ложится после акта вандализма? Откуда такая уверенность в безнаказанности? Об этом в программе «Дневной дозор».

Откуда берется желание что-то разрушить и как с ним бороться, рассказал психолог Сергей Калинин. Если подростки будут знать, что их действия наказуемы и осуждаемы со стороны родных, то этот фактор снизит количество актов вандализма.

«У вандализма много различных причин. Есть причины и общего плана, часто вандализм возникает от того, что людям просто скучно и нечем заняться. Соответственно, они начинают испытывать, что называется, на прочность мир вокруг себя. Здесь речь идет о том, что альтернативой могут быть какие-то культурные мероприятия, причем такие, где задействованы не только восприятие людей, но и какая-то физическая активность, чтобы каким-то образом физически выпустить пар. С другой стороны, вандализм – это часто достаточно специфическая активность особой группы людей. Речь идет о молодежи, о подростках, для которых получение адреналина – это нарушение общественных норм. Причем это может принимать разные формы, условно говоря, какое-то мелкое хулиганство и, в частности, акты вандализма. Есть только один вариант выхода – это социальный контроль, когда должно быть четкое понимание, что подобные объекты охраняются, будут последствия, какое-то наказание, если осуществляется акт вандализма. Но при этом мы прекрасно понимаем, что к каждому садово-парковому объекту, скульптуре, архитектурного объекту по полицейскому не приставишь. И здесь, конечно, очень важна реакция каждого жителя города - если есть осуждение, если есть неодобрение, если есть порицание, в первую очередь со стороны близких, родственников, друзей. Когда человек, который пытается совершить что-то подобное, в глазах своих близких не герой, это некая воспитательная функция общества, которая у нас сегодня, к сожалению, как-то достаточно слабо развита».

По словам директора центра внешкольной работы «Патриот» Анатолия Мультаха, вандализм среди подростков рождается из-за юношеского максимализма, отсутствия воспитания и желания сделать что-то назло. На его взгляд, родители порой недооценивают важность воспитания своих чад и перекладывают эту ответственность на школу.

«Если человека не научили в детстве ходить в туалете в унитаз, он будет ходить, где придется. И он при этом не думает, что он делает что-то неправильно, ведь он так всю жизнь этим занимался. То же самое и здесь. Кроме того, вы же понимаете, что у молодежи есть такая черта, как максимализм и желание показать себя выше других в коллективе. С этим направлением бороться бесполезно, с ним нужно разбираться. Чем больше будет противодействие, тем больше будет поступков специально и назло. Нужно, чтобы с этим работала школа, работала семья. А семья на сегодняшний день не считает необходимым заниматься ребятами. Они считают, если купили конфетку или новый ноутбук, то свои родительские обязанности выполнили».

По мнению председателя Общественной палаты Псковской области Натальи Горбачевой, обязательно нужно привлекать к ответственности нарушителей и рассказывать о том, какое наказание последует после содеянного. Она отметила, что большое количество видеокамер скорее всего будет останавливать вандалов.

«Любой нормальный человек скажет, что он отказывается это понимать. На мой взгляд, грамотная работа была проведена. Были найдены родители, которые будут отвечать за ситуацию с туалетом (в парке Строителей – ред.). Я думаю, что это определенная волна, как правило, одного случая не бывает. Надо показать, что в городе есть власть, и что ответственность должна быть обязательно. Еще может быть временный вариант, не очень популярный и затратный, - это установить побольше видеокамер, и тогда, может, это прекратится. Ну, не совсем же люди с отмороженными головами это делают, какие бы они ни были».

Участившиеся случаи вандализма, возможно, связаны с тем, что люди чем-то недовольны, либо это форма выплеска негативной энергии, предполагает депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов. По его словам, обязательно нужно искать нарушителей и предавать огласке произошедшее.

«Я думаю, всплеск вандализма связан с тем, что люди могут быть чем-то недовольны. А может быть, это просто такой выплеск своей негативной энергии. Если было бы постоянное наказание за такие акты вандализма, то их было бы гораздо меньше. Потому что из всех подобных ситуаций, которые возникали в последние годы, решение возбудить уголовное дело по ситуации с парком Строителей на моей памяти единственное. Если камеры видеонаблюдения будут работать хотя бы не просто на опознавание лиц, а просто на то, чтобы отследить по этим камерам маршрут действия злоумышленников, правонарушителей, то таких людей будет гораздо легче отыскать. Я думаю, сотрудники полиции в этом прекрасно разбираются. Поэтому вопрос, безусловно, в том, чтобы люди, которые совершают данные правонарушения, понесли наказания. И непосредственно эти наказания должны быть озвучены. То есть обнаружили, нашли, озвучили. В данном случае, несмотря на небольшую сумму ущерба, это репутационные риски в первую очередь. То есть туристы и люди, которые живут в городе, должны понимать, что они находятся в спокойной обстановке в сложные времена. Сегодня, если мы не будем делать акцент на таких незначительных нарушениях с точки зрения экономики, но с точки зрения репутации очень значительных, конечно, это будет нехорошо. Поэтому необходимо искать и наказывать».

Многие подростки предоставлены сами себе, родители не занимаются их воспитанием, а только показывают разрушительный пример — отсюда и появляются вандалы, утверждает депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко. На ее взгляд, наказанием должно быть возмещение ущерба и привлечение юных вандалов к труду.

«Я обсуждала ситуацию со своим сыном, но он сказал, что у него даже в подростковом возрасте мыслей таких не было. Что движет этими детьми, я не понимаю. В определенной степени здесь линия поведения идет из семьи, от воспитания, что ребенку показали, то он и транслирует. Если в семье не будет цениться все то, что есть и что сделано, то так потом и произойдет. В определенной степени это какой-то протест. Протест от безделья, скорее всего, незанятости. Мне не кажется, что в этой части для них будет играть важную роль наказание. В мои годы мыли классы, ничего в этом зазорного не было. Но зато мы очень берегли труд уборщиц. Сейчас многие дети, к сожалению, не заняты, находятся в свободном движении. И если с ними, начиная с семьи, не занимаются, они предоставлены сами себе, такие проявления вандализма возможны. Наказанием (в случае с разгромом общественного туалета в парке Строителей – ред.) должно стать, в первую очередь, полное возмещение ущерба родителями. Пусть это будет долго, пусть в административном производстве. Также стоит привлечь к труду целиком семью, чтобы все понимали, сколько это стоит, каких затрат. Здесь есть и моральная сторона: то ли от безнаказанности, то ли от бравады это происходит. Кому и что нужно было этим ребятам доказать? То ли ради сердечек, которые они получат в соцсетях, когда снимают все на видео... И большой вопрос, конечно, к нашей молодежной политике, к нашему воспитанию, в первую очередь, к родителям».

Если везде установить камеры — их тоже можно разбить, поэтому видеонаблюдение — не панацея, считает депутат Псковской городской Думы Галина Неваленная. По ее словам, сейчас в городе активно создается инфраструктура для молодежи, и нужно направлять внимание подростков на развитие, а не на разрушение.

«Все общество должно на это реагировать и призывать к тому, чтобы этого не было. Потому что невозможно на каждом объекте установить охранника. И даже если установить камеры видеонаблюдения, можно же их сломать, разбить. То есть здесь должна быть внутренняя культура. Когда такие новости узнаешь, удручающее настроение появляется. Мы стараемся, работаем, в это вкладываются деньги. Опять же, все ремонтные работы, которые проводятся дополнительно после вот таких погромов, – это деньги, которые можно было бы вложить на дальнейшее благоустройство. А мы исправляем следы этого вандализма. Сейчас так много делается для молодежи: и спортивные площадки, и воркаут и скейтпарки. То есть, в принципе, есть чем заняться, и есть куда активно свои силы и свои эмоции вложить, но не на то, чтобы разрушать, а на то, чтобы развиваться, созидать».

Бороться с вандализмом нужно комплексно. Одних камер видеонаблюдения будет недостаточно. Зная особенности подростков, их тягу к неосознанным поступкам, следует чаще говорить о необходимости беречь свой город и относиться к созданной инфраструктуре с уважением. Жаль, что эти слова еще не стали для кого-то очевидными. Родителям, в свою очередь, нужно показывать положительный пример, а образовательным учреждениям — привлекать молодежь к общественному труду.

Еще неизвестно, какое наказание ждет подростков-вандалов, устроивших погром в парке Строителей. Последствия, в любом случае, будут серьезными для вандалов и их родителей. Своим примером они лишний раз доказывают, что за поступки нужно отвечать.

Анастасия Сливинская