Булыжную мостовую начала XX века обнаружили археологи в Печорах

Булыжную мостовую начала XX века обнаружили в ходе археологического изучения Печор, пишет Telegram-канал «Псковская археология».
Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская археология»
«Мы начали изучать новый участок Монастырской слободы. Под слоем дерна на глубине около 25 см внезапно обнаружилась булыжная мостовая начала ХХ века. Все самое интересное пока скрыто под ней, но мы обязательно об этом расскажем», – отметили археологи.
Археологическое изучение города Печоры проходит в рамках проекта благоустройства к юбилею Псково-Печерской обители.