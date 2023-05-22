Общество

Булыжную мостовую начала XX века обнаружили археологи в Печорах

Археологическое изучение города Печоры проходит в рамках проекта благоустройства к юбилею Псково-Печерской обители.

«Мы начали изучать новый участок Монастырской слободы. Под слоем дерна на глубине около 25 см внезапно обнаружилась булыжная мостовая начала ХХ века. Все самое интересное пока скрыто под ней, но мы обязательно об этом расскажем», – отметили археологи.

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская археология»

Булыжную мостовую начала XX века обнаружили в ходе археологического изучения Печор, пишет Telegram-канал «Псковская археология».

В опросе приняло участие 68 человек

В опросе приняло участие 68 человек

Ни в чем себе не отказываю.

Веду учёт всех расходов и экономлю на всём.

К сожалению, вынужден экономить на здоровье.

Урезаю расходы на новую одежду и обувь.

Сейчас экономлю на хобби.

На чем вы экономите?

Булыжную мостовую начала XX века обнаружили археологи в Печорах

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