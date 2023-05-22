Общество

Отбывающие исправительные работы помогут подготовить Великие Луки к встрече воздухоплавателей

Осужденные к исправительным работам помогут подготовить Великие Луки к 27-й Международной встречи воздухоплавателей, которая пройдет с 11 по 17 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Начальник исправительного центра №1 Евгений Свиридов провел рабочую встречу с депутатом Великолукской гордумы, членом фракции «Единая Россия» Дмитрием Кислицыным и исполняющим обязанности руководителя предприятия города Великие Луки «Спецавтохозяйство» Андреем Сергеевым.

Стороны обсудили вопросы привлечения к труду осужденных к принудительным работам для оказания помощи в благоустройстве городской территории, а также обсудили возможность организации вспомогательных работ, в том числе на добровольной основе. «Последнее касается участия лиц, отбывающих наказание в ИЦ-1, в волонтерских акциях и мероприятиях, направленных на создание благоприятной окружающей среды», - пояснили в ведомстве и отметили, что этот вопрос обсуждали с депутатом гордумы Дмитрием Кислицыным.

«Представитель власти обратился к руководству исправительного центра с предложением в преддверии масштабного праздника – Международной встречи воздухоплавателей, которая традиционно пройдет в южной столице области в июне, задействовать изъявивших желание осужденных в работе по наведению чистоты и порядка на объектах культурного наследия, парках и зонах отдыха горожан и гостей города. Инициатива была поддержана», - рассказали в УФСИН.

Результатом диалога с исполняющим обязанности руководителя «Спецавтохозяйства» Андреем Сергеевым стало обсуждение пунктов договора на официальное трудоустройство в организации осужденных ИЦ-1. Предприятие специализируется на обустройстве территорий, очистке и вывозе мусора и готово взять на работу тех, кто отбывает наказание в виде принудительных работ. В ближайшее время состоится подписание документа, стороны приступят к реализации договоренностей.