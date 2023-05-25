Глава города Пскова Борис Елкин отметил значимые итоги в сфере строительства в 2022 году. Их он озвучил в ходе своего отчета о работе за 2022 год на сессии гордумы 26 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Также при поддержке правительства Псковской области продолжилась реконструкция бывшего кинотеатра «Октябрь».
«По ее итогам в центре города появится многофункциональное культурное пространство. Здесь будут проходить выставки, конференции и кинопоказы. Город Псков продолжает расти и застраиваться. Это требует увеличения пропускной способности существующих и строительства новых инженерных сетей», - отметил Борис Елкин.
Так, в микрорайоне «Сиреневый» в прошлом году началось строительство магистральных сетей ливневой канализации и внутриквартальных инженерных сетей. На улице Линейной реконструировали канализационную насосную станцию. Приступили к разработке проекта реконструкции участка ливневой канализации по улице Инженерной. Для улучшения качества воды, поставляемой из подземного водозабора на улице Леона Поземского, началось строительство станции умягчения воды.