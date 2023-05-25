Общество

Борис Елкин отметил значимые итоги в сфере строительства в 2022 году

Глава города Пскова Борис Елкин отметил значимые итоги в сфере строительства в 2022 году. Их он озвучил в ходе своего отчета о работе за 2022 год на сессии гордумы 26 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Отмечу значимые итоги 2022 года и в сфере строительства. Началось строительство дома на 198 квартир, который позволит расселить более 50 аварийных домов. Обеспечение детей-сирот жильем - одна из наших приоритетных задач. Помимо покупки готовых квартир в новостройках и на вторичном рынке, в 2022 году приступили к реализации пилотного проекта по строительству малоэтажных домов для детей-сирот. Первые 5 таких домов на 9 квартир появятся в районе Любятово», - сказал он.

Также при поддержке правительства Псковской области продолжилась реконструкция бывшего кинотеатра «Октябрь».

«По ее итогам в центре города появится многофункциональное культурное пространство. Здесь будут проходить выставки, конференции и кинопоказы. Город Псков продолжает расти и застраиваться. Это требует увеличения пропускной способности существующих и строительства новых инженерных сетей», - отметил Борис Елкин.

Так, в микрорайоне «Сиреневый» в прошлом году началось строительство магистральных сетей ливневой канализации и внутриквартальных инженерных сетей. На улице Линейной реконструировали канализационную насосную станцию. Приступили к разработке проекта реконструкции участка ливневой канализации по улице Инженерной. Для улучшения качества воды, поставляемой из подземного водозабора на улице Леона Поземского, началось строительство станции умягчения воды.