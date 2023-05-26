Общество

Отчет Елкина, нарушитель регламента и новые церкви

Псковская городская Дума седьмого созыва собралась на очередную 11-ю сессию сегодня, 26 мая. В повестке, среди всего прочего, — отчет главы Пскова о своей работе и деятельности администрации города за 2022 год. Какими результатами готовы похвастаться представители исполнительной власти по итогу года? На какие вопросы главу Пскова попросили ответить народные избранники сверх отчета? Почему депутату от фракции КПРФ на сессии попросили отключить микрофон? Ответы на эти вопросы, а также подробнее об остальной части повестки — в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

Сессия традиционно началась с поздравления именинников. Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко поздравил с наступающим днем рождения депутата Марину Борисенкову, вручил ей букет и высказал наилучшие пожелания.

Псков при Елкине

Затем слово для отчета предоставили главе Пскова Борису Елкину. Начиная свою речь, градоначальник подчеркнул, что приоритет работы администрация города — благополучие граждан, которое заключается в повышении качества жизни, уровня образования, доступности рынка труда, развитии комфортной городской среды, открытости власти и вовлеченности горожан в общественно-культурную жизнь города.

Бюджет

Далее глава города привел конкретные цифры и результаты по разным аспектам деятельности администрации. Говоря об экономике, Борис Елкин заметил, что бюджет города в 2022 году составил более 9,3 млрд рублей и по сравнению с 2021 годом доходы выросли почти на 35%. По его словам, такого роста удалось достигнуть благодаря системной работе администрации с правительством Псковской области, а также при поддержке губернатора Михаила Ведерникова, что помогло привлечь дополнительное финансирование из областного и федерального бюджетов.

Образование

По части образования Борис Елкин напомнил, что в 2022 году в Пскове достроили школу на 825 мест на улице Юбилейной, начали строить школу на 525 мест на улице Киселева, закончили реставрировать здание Псковского технического лицея. При поддержке секретаря Генерального совета «Единой России» Андрея Турчака была инициирована федеральная программа, которая позволила провести капитальный ремонт в семи школах города. На улице Юности построили детский сад на 140 мест, а по нацпроекту «Образование» в муниципальных образовательных учреждениях создали более 850 мест для дополнительного образования детей.

Культура

К «культурным» итогам 2022 года градоначальник отнес победу Центра детского чтения в конкурсе министерства культуры и получение в этом году 5 млн рублей на создание модельной библиотеки по нацпроекту «Культура». Помимо этого, за счет средств городского бюджета Псковский планетарий приобрел проектор для демонстрации полнокупольных фильмов. В Детской музыкальной школе №5 провели ремонт, в концертном зале заменили кресла. Помимо этого, музыкальные школы №5 и №4 получили новые музыкальные инструменты. Ремонт прошел и в Доме офицеров. Также в городе создали мастерскую печатной графики «Доступный эстамп», провели фестиваль «Центр талантов», в Зеленом театре состоялось историческое шоу «Россия начинается здесь».

Туризм

Борис Елкин заметил, что культурные мероприятия помогли повысить туристическую привлекательность Пскова: число туристов в городе увеличилось. Кроме того, Псков стал победителем конкурса лучших проектов туристского кода центра города и получил дополнительное финансирование на 2023 год в размере 130 млн рублей. Также он напомнил, что в городе появились первые брендированные псковские люки, а фасады жилых домов в Пскове украсили шедевры картинной галереи Псковского музея-заповедника.

Администрация Пскова продолжила взаимодействие с зарубежными и российскими городами: заключено соглашение о сотрудничестве с администрацией Октябрьского района города Минска. Удалось провести 11-ю Встречу городов побратимов России и Беларуси. В рамках встречи с генконсулом Китая в Санкт-Петербурге госпожой Ван Вэньли договорились о реализации в 2023 году совместного проекта между школьниками Пскова и китайского города Цзинин об образовательном, культурном и спортивном обмене.

Спорт

В 2022 году в Пскове продолжили развивать спортивную инфраструктуру: вблизи улицы Никольской и на улице Леона Поземского появились скейт-парки, на стадионе «Машиностроитель» установили первый в регионе адаптированный спортивный комплекс для маломобильных групп населения, а в одной из трибун - универсальный компьютерный центр для занятий киберспортом. У школы №3 в микрорайоне Овсище, у школы-интерната на улице Советской Армии и на территории стадиона «Электрон» появились стадионы по программе «Газпром — детям». Началась разработка проекта создания связанной велосипедной сети города протяженностью более 90 км.

Благоустройство

Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в городе отремонтировали 10 дворов, завершилось благоустройство парка имени Юрия Гагарина на Запсковье, разработан проект благоустройства парка реки Милевки, реализация которого идет в настоящее время. При поддержке главы региона удалось установить более 40 детских игровых комплексов. Помимо этого, был заложен парк в честь 300-летия прокуратуры РФ на Завеличье. На набережной реки Великой и в Финском парке появились 11 лежаков, а на городском пляже – кабинки для переодевания и парковые диваны. Фонтан в Дендропарке оснастили музыкальным оборудованием, а фонтану в Ботаническом саду вернули исторический облик и архитектурную подсветку. Отреставрировали и Могилу Неизвестного солдата, теперь она тоже обрела подсветку, которую задумывал еще автор памятника Всеволод Смирнов.

Строительство

Началось строительство дома на 198 квартир, который позволит расселить более 50 аварийных домов, а также малоэтажных домов для детей-сирот в районе Любятово. Продолжилась реконструкция бывшего кинотеатра «Октябрь», в микрорайоне «Сиреневый» начали строить магистральные сети ливневой канализации и внутриквартальные инженерные сети. На улице Линейной реконструировали канализационную насосную станцию. Приступили к разработке проекта реконструкции участка ливневой канализации по улице Инженерной. Для улучшения качества воды, поставляемой из подземного водозабора на улице Леона Поземского, началось строительство станции умягчения воды.

Дороги

Завершилась масштабная реконструкция улицы Кузбасской Дивизии, отремонтированы участки Рижского проспекта и улицы Труда, начались реконструкция Троицкого моста и капитальный ремонт улицы Яна Фабрициуса.

Досрочно удалось привести в порядок улицу Майскую, Светлую и Хвойную. С опережением на год проводился ремонт на улицах Индустриальной, Новаторов и Евлентьева.

Кроме того, в 2022 году началось проектирование реконструкции Гаражного проезда, улицы Ипподромной, Красноармейской и Ольгинской набережных, строительства новых дорог в микрорайонах Павшино, Силово-Медведово, Солоново и Учхоз.

Благодаря своевременному проведению конкурсных процедур с начала дорожного сезона в текущем году стартовал ремонт улиц Коммунальной, 128-й Стрелковой Дивизии, Новгородской, Солнечной, Лепешинского. Заключены контракты на ремонт улиц Николая Васильева, Харченко, Дновской, Спартака, Торфяной.

Раньше срока удалось открыть для движения сразу два капиталоемких объекта — мост через реку Милевку и Троицкий мост. Вдоль улиц Советской Армии и Яна Райниса появилось более 6 км тротуаров, на существующих тротуарах в рамках создания «Доступной среды» понизили бортовой камень.

Заключены контракты на строительство свыше 4 км тротуаров по улицах Шоссейной и Ижорского Батальона, также будут обустроены тротуары вдоль улицы Новгородской и Рижского проспекта к торговому центру Fjord Plaza.

Освещение улиц

Построены новые линии наружного освещения на улицах Алмазной и Железнодорожной. Разработан проект освещения улиц в микрорайоне Паневик (к работам приступили в этом году), а также началось проектирование освещения еще 8 улиц в городе общей протяженностью около 11,5 км.

Командная работа

Борис Елкин подчеркнул, что администрация продолжает вести активную работу с гражданами — за год отработали более 4 тысяч обращений, ежедневно специалисты обрабатывали до 100 вопросов псковичей в соцсетях. Градоначальник отметил, что общение с гражданами через соцсети позволяет оперативно реагировать на актуальные вопросы и помогать людям в решении их насущных проблем.

«Выражаю благодарность вам – депутатам Псковской городской Думы - за конструктивный диалог и совместную плодотворную работу. Отдельные слова благодарности хочу выделить администрации, своей команде, которая помогает это взаимодействие наладить и двигаться вперед», - закончил свой отчет Борис Елкин.

Также он поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за неравнодушие к городу и активное участие в его жизни. В заключение градоначальник добавил, что по итогам проведенного анализа реализация всех муниципальных программ в 2022 году признана эффективной.

А что насчет…

Водозабор и борщевик

Заслушав отчет, депутаты получили возможность высказаться и лично обратиться к главе города по интересующим их вопросам. Первым слово взял депутат Сергей Гаврилов. Он напомнил, что в микрорайоне «Псковкирпич» идет строительство водозабора. Согласно контракту, работы должны были завершить в конце 2022 года, однако объект все еще не сдан. «С чем это связано, что помешало закончить работы и что делается для завершения строительства?» - спросил Сергей Гаврилов.

Борис Елкин ответил, что в процессе строительства появились дополнительные работы, в связи с чем пришлось продлевать контракт и назначать повторную экспертизу. В связи с этим повысилась стоимость и сдвинулись сроки. Градоначальник заметил, что разница в стоимости компенсируется за счет федерального бюджета, и финансирование на данный момент уже поступило.

«Сейчас работы идут, средства есть, сроки стоят до 30 июня, но, думаю, будут задержки. Мы ведем претензионную работу с подрядчиком, выставляем ему штрафные санкции за то, что нарушает сроки», - добавил Борис Елкин.

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Второй вопрос Сергея Гаврилова касался борщевика. Он напомнил, что в прошлом году на борьбу с растением выделяли 1 млн рублей из бюджета Пскова и 4 млн рублей из бюджета области, но по итогу освоить удалось только 2 млн 880 тысяч, то есть 57,6%, а 1 млн 700 тысяч рублей пришлось вернуть в областной бюджет.

«Вероятно, ни подрядчик, ни специалисты администрации не смогли справиться с объемом работ. А борщевик в округе №4, несмотря на заявки депутата, остался без обработки. Вероятно неисполнение стало причиной уменьшения суммы», - сказал Сергей Гаврилов и заметил, что в этом году средств на борьбу с борщевиком выделили меньше — 3 млн 300 тысяч рублей. При этом, по его словам, в округе №4 растения до сих пор не обрабатывали.

Борис Елкин в ответ подчеркнул, что борьба с борщевиком — важный вопрос и для города, и для области. Тем не менее, действительно, отмечены случаи, когда подрядчики не справлялись и с ними вели претензионную работу.

В этом году, по его словам, обработка территории уже началась. При этом Борис Елкин напомнил, что за счет бюджета Пскова можно обрабатывать только муниципальные земли, но не частные, иначе это будет расцениваться как нецелевое расходование бюджетных средств. Таким образом, заключил градоначальник, каждый случай надо индивидуально рассматривать с управлением городского хозяйства.

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Поддержка бизнеса

Далее высказаться решил депутат Юрий Бурлин. Он напомнил, что 26 мая празднуется День российского предпринимательства, и поинтересовался, как в Пскове выстроена работа по поддержке бизнеса.

«Администрация плотно работает с бизнесом - с крупным, средним и малым, - подчеркнул Борис Елкин. - В рамках правового поля мы стараемся идти навстречу. Но я всегда говорил и говорю, что это должна быть двусторонняя дорога, мы должны идти навстречу друг другу, мы всегда готовы к диалогу, всегда открыты».

Таким образом, Борис Елкин заметил, что представители бизнеса могут индивидуально обращаться в администрацию за поддержкой, а власти готовы поддержать любые инициативы. «Вы знаете, у нас в администрации меняется состав, и новые сотрудники заточены исключительно на диалог, общение и контакт», - заверил он.

Юрий Бурлин в свою очередь посоветовал больше освещать в СМИ положительные примеры такого взаимодействия.

Будут ли деньги на ремонт дворов и ремонт улицы Кузбасской Дивизии?

Следом слово взяла депутат Наталья Юрченко. Она поинтересовалась, в какой период начнется третьей очереди ремонт улицы Кузбасской Дивизии.

Борис Елкин отметил, что сумма ремонта улицы между улицами Киселева и Юбилейной - «достаточно серьезная». Документы, по его словам, лежат в Москве, но финансирования проект пока не получил.

«То есть этот год пока не ожидаем?» - спросила Наталья Юрченко.

«Давайте дождемся окончания первого полугодия», - предложил градоначальник и пояснил, что бюджетные вопросы в Москве будут рассматривать позже.

Также Наталья Юрченко спросила, планируется ли в этом году выделять деньги на ремонт дворов по программе «Формирование комфортной городской среды». По ее словам, вопрос ремонта дворов и установки детских площадок волнует избирателей больше всего.

Борис Елкин ответил, что пока такого решения в федеральном центре не приняли. Он напомнил, что на данный момент продолжается рейтинговое голосование, по результатам которого в Пскове определят общественную территорию для благоустройства и три места для установки спортивных площадок.

«Но мы всегда готовы получать и быстро реализовывать средства. Если у области есть экономия, в основном деньги дают нам, потому что понимают, что мы освоим все вовремя, в срок», - подчеркнул Борис Елкин.

«Россия — моя история»

Следующим правом высказаться воспользовался депутат Евгений Васильев. Он поблагодарил градоначальника за спортивную площадку на бывшем стадионе «Электрон», а затем поинтересовался, какова судьба здания, в котором планировалось разместить музей «Россия — моя история».

Борис Елкин в ответ заметил, что это «не совсем городские полномочия» и напомнил, что, по словам губернатора Михаила Ведерникова, музей разместят в здании студенческого кампуса ПсковГУ, а в здании у «Электрона» разместят образовательное учреждение.

«Насколько мне известно, там идет смена балансодержателя, и сроки лучше уточнять у области, не будут пищу у коллег отнимать», - сказал Борис Елкин.

Транспортный коллапс на улице Алексея Алехина

Затем к градоначальнику обратился депутат Григорий Стороненков. Он рассказал, что в округе №12 четвертый год идут проектные работы на устройство дорожно-транспортной сети улица Алексея Алехина — улица Техническая. «Район расстраивается, а конца и края этого процесса не видно. Хотелось бы, чтобы вы ускорили эту работу, потому что, если будут сданы еще три дома, то ситуация у нас приблизится к транспортному коллапсу», - заметил Григорий Стороненков.

«Наболевший проект, тяжело идет, подрядчик оказался очень недобросовестным, вопросы с ним решаем в судебном порядке», - ответил Борис Елкин и предположил, что по итогу для подрядчика все «закончится плачевно». Он заверил, что вопрос важный и находится на контроле администрации, а также поблагодарил депутата за включенность.

Усеять Псков камерами

На фоне участившихся случаев вандализма Григорий Стороненков предложил градоначальнику на всех новых объектах благоустройства устанавливать камеры видеонаблюдения, а также постепенно оснащать камерами уже благоустроенные площадки.

«Вандализм, к сожалению, происходит, но мы очень активно и плотно работаем с УМВД, надеюсь, также плотно и будем продолжать работать. Надо отметить, что и сейчас достаточно быстро находятся вандалы, не побоюсь этого слова», - ответил Борис Елкин.

Он добавил, что в городе, действительно, идет работа по увеличению количества камер. При этом к средствам наблюдения выдвигается множество требований, включая функцию распознавания лиц, и таким образом их установка «съедает часть бюджета». Вопрос, по его словам, прорабатывают, в том числе, с правительством области.

Съезды с дорог и маршруты автобусов

После депутат Галина Неваленная рассказала градоначальнику, что избиратели часто интересуются, нельзя ли при ремонте крупных дорожных объектов ремонтировать и съезды с них. Борис Елкин ответил, что такая работа уже реализуется, «насколько это возможно».

Второй вопрос Галины Неваленной касался маршрута городских автобусов. Она пояснила, что при ремонте Троицкого моста маршруты перестраивались, и жителям, в частности, Сиреневого Бульвара было удобнее добираться до поликлиники №3.

«Может, откорректируем маршруты, чтобы людям было удобнее?» - спросила депутат.

Борис Елкин заметил, что удобство для одних — не значит удобство для всего города, а также, что маршруты автобусов — полномочия комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. Он предложил Галине Неваленной обратиться в администрацию, проработать вопрос и вместе направить запрос в комитет.

Галина Неваленная поблагодарила градоначальника за активную работу и подчеркнула, что наглядные примеры благоустройства дают жителям стимул быть активнее.

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Доступная среда

Депутат Марина Борисенкова в свою очередь поинтересовалась у Бориса Елкина, насколько объекты, которые сегодня строят и благоустраивают в Пскове, доступны для людей с инвалидностью.

«Вопрос очень важный, у нас большое количество маломобильных групп населения, большое количество средств индивидуальной мобильности, которые тоже требуют доступность», - отметил Борис Елкин. Он поблагодарил Марину Борисенкову за постоянный контакт и взаимодействие в этих вопросах, а также напомнил, что в Пскове, в частности, много объектов культурного наследия, которые не всегда удается адаптировать. При этом, по его словам, работа активно ведется на территории всего города.

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Бездомные животные

Затем слово взяла депутат Татьяна Пасман. Сначала она высказала пожелание по поводу отчета главы города: говоря о заработной плате населения, яблочница предложила брать не среднюю, а медианною заработную плату, которая, по ее наблюдениям, наиболее точно отражает действительность.

Вопрос Татьяны Пасман касался работы администрации Пскова с зоозащитными организациями и бездомными животными.

Борис Елкин заметил, что вопрос бродячих животных «требует системных решений на уровне Москвы». Администрация, по его словам, активно работает с приютами и субсидирует их деятельность. При этом, как заметил градоначальник, серьезных проблем с бездомными животными в Пскове сейчас нет.

«Если какие-то моменты и возникают, они оперативно решаются. И спасибо тем людям, которые ими занимаются. Я бывал у них в гостях, условия труда там сложные, непростые. По мере возможностей бюджета будем помогать», - заверил Борис Елкин.

Одобрение сверху

Также на сессии присутствовал экс-глава администрации Пскова, вице-спикер Александр Братчиков. Он поблагодарил Бориса Елкина, сотрудников администрации и депутатов городской Думы за работу.

«Я позитивно оцениваю работу администрации, считаю, команда собрана правильная, перспективы есть», - подчеркнул Александр Братчиков.

Отдельно он поблагодарил городские власти за решения с ремонтом Троицкого и Ольгинского мостов, а также за строительство гимназии №29.

Также свои слова благодарности главе Пскова высказал председатель городской Думы Александр Гончаренко. «Глава города очень плотно работает с депутатским корпусом, и хочется пожелать вам и дальше двигаться вперед», - сказал он. Раздались аплодисменты.

«На сладенькое»

Последним слово взять решил депутат Александр Баев, как отметил он сам, «оставив себя на сладенькое». В первую очередь он отметил, что администрация Пскова увеличивает затраты на освещение своей деятельности. С порядка 2 млн рублей в 2021 году до порядка 4 млн рублей в 2023-м. Далее коммунист заявил, что в отчете были указаны многие положительные моменты, но проигнорированы проблемы города. В частности, он затронул вопрос с сетевыми продуктовыми магазинами, которые берут на себя большую часть выручки, при этом налоги с них уходят в другие регионы. Александр Баев заметил, что поднимал этот вопрос в прошлом году, однако решения пока не последовало.

В ходе выступления он затронул аспекты, включая быстрое разрушение асфальта на ремонтируемых дорогах, плохую уборку города, продажу городского имущества при условии, что некоторые муниципальные предприятия арендуют помещения для своей деятельности, и другие. Также Александр Баев рассказал, что в 2022 году администрация не согласовала коммунистам проведение свыше 30 публичных мероприятий.

Выступление затянулось. Александр Гончаренко заметил, что коммунист превысил регламент – он говорил уже более 6 минут, но Александр Баев не останавливался. Продолжая критику в сторону работы администрации, он заявил, что фракция КПРФ не принимает отчет и ставит ему неудовлетворительную оценку.

Из-за нарушения регламента председатель гордумы предложил отключить микрофон коммуниста. Борис Елкин в свою очередь дал пояснения по некоторым замечаниям и пожелал Александру Баеву удачи на губернаторских выборах (напомним, ЦК КПРФ на данный момент согласовывает его кандидатуру в качестве кандидата).

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Александр Гончаренко отметил, что «не хочет обидеть КПРФ», но упрекнул коллегу в том, что коммунисты «далеки от народа». Затем состоялось голосование — большинством голосов отчет был принят (21 депутат «за», 2 — «против»).

Отчет контрольно-счетной палаты

Следующий вопрос в повестке дня сессии — отчет председателя контрольно-счетной палаты Пскова о деятельности палаты по итогам 2022 года. Председатель Ирина Стаканова в рамках выступления рассказала, что сотрудники палаты в 2022 году провели в Пскове 98 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

В структуру нарушений, выявленных при проведении этих мероприятий, в частности, вошли нарушения законодательства в сфере бухгалтерского учета и отчетности (37%), нарушения при формировании исполнения бюджета города, нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом и другие.

«Подводя итоги, можно отметить, что основные задачи и функции контрольно-счетной палаты выполнены в полном объеме», - отметила Ирина Стаканова.

Она добавила, что, с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития города Пскова, в 2023 году продолжится работа по основным направлениям:

контроль за повышением эффективности использования бюджетных средств для разработки предложений по сокращению неэффективных расходов,

контроль за исполнением бюджета в течение отчетного периода,

контроль за реализацией муниципальных программ,

контроль над распоряжением муниципальным имуществом.

«Спасибо за доклад, хочется поблагодарить палату. 10 человек, которые у вас в штате, выполняют такую большую работу по проверкам. Спасибо за полноту действий и успехов в этой работе», - выступил Сергей Литвиненко.

Его коллеги по депутатскому корпусу поблагодарили сотрудников контрольно-счетной палаты за стремление не просто наказать нарушителей, а указать им на недочеты, за контроль над деятельностью.

Отчет приняли единогласно.

Бюджетные вопросы

Далее депутаты рассмотрели два бюджетных вопроса — об исполнении бюджета города за I квартал 2023 года и о внесении изменений бюджет Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Стоит отметить, что доходы бюджета на 2023 год уменьшились на сумму 148,4 млн рублей. Доходы за I квартал 2023 года составили 1,2 млрд рублей или 17,1% от плановых назначений, расходы были профинансированы на 16,6% от плановых назначений.

По сравнению с первым кварталом 2022 года в целом доходы бюджета Пскова увеличились на 4,7%, расходы - на 4,3%.

Затем следовали вопросы о подлежащей перечислению в бюджет части прибыли муниципальных предприятий города Пскова «Лифтмонтажсервис» и «Банно-прачечный комбинат» за 2022 год. Все бюджетные вопросы рассмотрели без дополнительных докладов и приняли единогласно.

ТОС на территории Минобороны

В ходе сессии депутаты традиционно установили границы территорий, на которых осуществляются территориальные общественные самоуправления. На этот раз зарегистрированы ТОСы:

«Генерала Маргелова, 11»,

«Рижский, 60».

Депутат Александр Баев поинтересовался, не будет ли проблематично создать ТОС на улице Генерала Маргелова, где значительная часть территории принадлежит Минобороны.

Первый заместитель главы Пскова Ирина Иванова пояснила, что ТОСу просто придется согласовывать свои проекты благоустройства с Минобороны.

Напомним, ранее в этом вопросе в ходе выезда разбиралась депутат гордумы Ольга Федорова, чей округ захватывает немуниципальные земли.

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Борис Елкин в свою очередь заметил, что передача земель из собственности Минобороны в собственность Пскова проходит непросто, на работа в этом направлении ведется.

Убыточные бани

Один из резонансных вопросов — увеличение экономически обоснованного тарифа на услуги, оказываемые банями муниципального предприятия города Пскова «Банно-прачечный комбинат»: его подняли на 83,5 рубля — с 307 рублей до 390,5 рубля за одного человека.

С докладом по этой теме выступила первый заместитель главы Пскова Ирина Иванова. Она пояснила, что стоимость помывки в муниципальных банях для граждан в Пскове не изменится: экономически обоснованный тариф пришлось поднять из-за убыточности предприятия, разница со стоимостью помывки для граждан будет компенсироваться из городского бюджета.

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Борис Елкин добавил, что такие меры помогут предприятию начать получать прибыль, за счет чего оно сможет, в частности, проводить ремонтные работы.

Награждение библиотекаря

Также депутаты согласовали награждение почетной грамотой Псковской городской Думы главного специалиста библиотечно-информационной деятельности отдела информационно-коммуникационных технологий Центральной городской библиотеки Централизованной библиотечной системы города Пскова Анны Подабулкиной.

Коллеги библиотекаря, направляя ходатайство о награждении Анны Подабулкиной, указали, что она активно участвует в жизни города: ежегодно принимает участие в организации Недели детской книги, Всероссийского литературного фестиваля «Книжная яблоня», с 2016 года участвует в написании очерков для областного издания «Солдаты Победы», ее отличает серьезность и ответственность при решении поставленных задач, высокий уровень профессионализма.

Депутаты поддержали решение вручить Анне Подабулкиной грамоту и денежное вознаграждение в размере 2 874 рубля.

Новые церкви

Дополнительно в повестку дня сессии депутат Григорий Стороненков внес вопрос о внесении изменений в правила землепользования и застройки Пскова. Коллеги попросили предоставить доклад по этой теме.

Как пояснили представители администрации, этот вопрос разрешит осуществлять религиозные обряды в зоне К2 (коммунально-складские предприятия): жители дальнего Запсковья и дальнего Завеличья в пожилом возрасте обращаются в администрацию, поскольку им далеко добираться для храмов. Администрация нашла в Пскове порядка 7 мест, где могли бы располагаться новые святыни, однако на данный момент их строительство там запрещено, а разрешить это поможет соответствующее решение депутатов.

Решение поддержали большинством голосов.

В завершение сессии Александр Гончаренко поздравил депутатов-предпринимателей с профессиональным праздником.

Большинство депутатов городской Думы и представители администрации Пскова в очередной раз продемонстрировали единодушие и отметили комфортность совместной работы. Результаты деятельности сегодня были представлены в конкретных цифрах. Остается надеяться, что планка будет удержана и в дальнейшем.

Ксения Иванова