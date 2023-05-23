Политика

Депутаты гордумы приняли отчет главы Пскова Бориса Елкина о деятельности за 2022 год

Депутаты Псковской городской Думы в ходе сессии 26 мая приняли отчет главы города Бориса Елкина о своей деятельности и деятельности администрации Пскова за 2022 год, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Борис Елкин выступил с отчетом, в котором отметил основные достижения в сферах культуры, спорта, туризма, ремонта дорог, строительства и других направлениях деятельности администрации.

«Выражаю благодарность вам, депутатам Псковской городской Думы, за конструктивный диалог и совместную плодотворную работу. Отдельные слова благодарности - администрации, своей команде, которая помогает это взаимодействие наладить и двигаться вперед», - закончил свой отчет Борис Елкин.

Также он поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за неравнодушие к городу и активное участие в его жизни. В заключение градоначальник добавил, что по итогам проведенного анализа реализация всех муниципальных программ в 2022 году признана эффективной.

Депутаты после выступления Бориса Елкина обратились к нему с вопросами, касающимися их избирательных округов, а также деятельности профильных комитетов. Борис Елкин дал каждому пояснения.

Также депутаты высказали Борису Елкину благодарность за внимание к проблемам города.

Депутат от КПРФ Александр Баев, который взял слово последним, высказался, а после заявил, что фракция коммунистов намерена поставить администрации Пскова неудовлетворительную оценку по итогам года.

Председатель гордумы Александр Гончаренко и Борис Елкин упрекли коммуниста в самопиаре в преддверии губернаторской кампании, его микрофон попросили отключить.

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По итогу большинством голосов отчет был принят.