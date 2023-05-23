Депутаты гордумы приняли отчет главы Пскова Бориса Елкина о деятельности за 2022 год 

Депутаты Псковской городской Думы в ходе сессии 26 мая приняли отчет главы города Бориса Елкина о своей деятельности и деятельности администрации Пскова за 2022 год, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Борис Елкин выступил с отчетом, в котором отметил основные достижения в сферах культуры, спорта, туризма, ремонта дорог, строительства и других направлениях деятельности администрации.
Также он поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за неравнодушие к городу и активное участие в его жизни. В заключение градоначальник добавил, что по итогам проведенного анализа реализация всех муниципальных программ в 2022 году признана эффективной.
Депутаты после выступления Бориса Елкина обратились к нему с вопросами, касающимися их избирательных округов, а также деятельности профильных комитетов. Борис Елкин дал каждому пояснения.
Также депутаты высказали Борису Елкину благодарность за внимание к проблемам города.
Депутат от КПРФ Александр Баев, который взял слово последним, высказался, а после заявил, что фракция коммунистов намерена поставить администрации Пскова неудовлетворительную оценку по итогам года.
Председатель гордумы Александр Гончаренко и Борис Елкин упрекли коммуниста в самопиаре в преддверии губернаторской кампании, его микрофон попросили отключить.
По итогу большинством голосов отчет был принят.