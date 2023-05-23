Политика

Микрофон депутата Александра Баева попросили отключить до конца сессии гордумы

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко на сессии городского парламента 26 мая попросил отключить микрофон депутата Александра Баева до конца заседания, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

После отчета главы Пскова Бориса Елкина за 2022 год депутат Александр Баев решил высказаться. Он отметил, что в отчете указаны многие положительные моменты, но проигнорированы проблемы города. В частности, коммунист затронул вопрос с сетевыми продуктовыми магазинами, которые берут на себя большую часть выручки, при этом налоги с них уходят в другие регионы. Коммунист заметил, что поднимал этот вопрос в пошлом году, однако решения пока не последовало.

Также Александр Баев рассказал, что в 2022 году администрация не согласовала коммунистам проведение свыше 30 публичных мероприятий.

Александр Гончаренко заметил, что коммунист превысил регламент выступления – он говорил уже более 6 минут.

Александр Баев в свою очередь заявил, что фракция КПР ставит Борису Елкину неудовлетворительную оценку по итогу 2022 года.

На этом моменте председатель гордумы предложил отключить микрофон коммуниста.

Борис Елкин в свою очередь дал пояснения по некоторым аспектам выступления Александра Баева, а после пожелал ему удачи на губернаторских выборах. Напомним, ЦК КПРФ на данный момент согласовывает его кандидатуру в качестве кандидата.

Александр Гончаренко отметил, что «не хочет обидеть КПРФ», но обвинил коллегу в том, что коммунисты «далеки от народа».