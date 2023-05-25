Общество

Более 40 детских игровых комплексов установили в Пскове в 2022 году

Более 40 детских игровых комплексов установили в Пскове в 2022 году. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в ходе своего отчета о работе за 2022 год на сессии гордумы 26 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Администрация Пскова уделяет особое внимание благоустройству и ремонту дворовых и общественных территорий. Благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" отремонтировано 10 дворовых территорий», – рассказал глава города.

Также в 2022 году в Пскове завершили благоустройство парка имени Юрия Гагарина на Запсковье. В нем обустроили пешеходные дорожки и освещение, смонтировали детскую, спортивную и воркаут-площадку.

«Совместно с жителями микрорайона разработан проект благоустройства парка реки Милевки, реализация которого идет в настоящее время», – продолжил Борис Елкин.

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При поддержке главы региона во дворах многоквартирных домов установлено более 40 детских игровых комплексов. Кроме того, по итогам ежегодного рейтингового голосования за объекты федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» благодаря активности граждан определены три общественные территории, которые оснастят детскими площадками.

«В 2022 году мы продолжили благоустраивать Псков и делать его уютнее и красивее. Заложен парк в честь 300-летия прокуратуры РФ на Завеличье. Здесь появилась прогулочная зона, оборудованная светильниками и скамейками, украшенная альпийской горкой, а также современное спортивное пространство для скейтеров», – сказал глава города.

Для комфортного отдыха горожан установили 11 лежаков на набережной реки Великой и в Финском парке. А на городском пляже – кабинки для переодевания и парковые диваны.

Также в прошедшем году фонтан в Дендропарке оснастили музыкальным оборудованием, а фонтану в Ботаническом саду вернули исторический облик и архитектурную подсветку.

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«Отреставрирован и монумент, у которого ежегодно проходят многие памятные мероприятия. Могила Неизвестного солдата тоже обрела подсветку, которую задумывал еще автор памятника Всеволод Смирнов», – подытожил Борис Елкин.