Социальный городок под Псковом сдадут осенью

Социальный городок в деревне Борисовичи Псковского района сдадут осенью. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности правительства Псковской области за 2022 год на сессии областного Собрания 1 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Как отметил губернатор, его начинали строить по одним стандартам, а заканчивать приходится совсем по другим.
«Мы вынуждены были перепроектировать инженерные и противопожарные сети, вентиляцию, инфраструктуру для маломобильных групп, благоустройство и многое другое. Несколько раз приходилось менять номенклатуру используемых стройматериалов: из-за простоя, из-за ковида, из-за санкций. Соответственно менялась и стоимость. Финальный рывок делаем за счёт областного бюджета. Сегодня работы ведутся, объект будет сдан осенью», - заверил он.