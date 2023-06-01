Общество

Социальный городок под Псковом сдадут осенью

Социальный городок в деревне Борисовичи Псковского района сдадут осенью. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности правительства Псковской области за 2022 год на сессии областного Собрания 1 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Говоря о сложностях, нельзя обойти вниманием и долгострои, которые нам предстоит закончить. Один из самых сложных – соцгородок. История его строительства – это настоящая антология всех мыслимых и немыслимых проблем, которые могут возникнуть в процессе строительства. Стройка началась в 2013 году, потом она была заморожена с 2016 по 2019 г. Это сказалось на сохранности объекта – местами он попросту начал сыпаться и разрушаться», - сказал глава региона.

Как отметил губернатор, его начинали строить по одним стандартам, а заканчивать приходится совсем по другим.

«Мы вынуждены были перепроектировать инженерные и противопожарные сети, вентиляцию, инфраструктуру для маломобильных групп, благоустройство и многое другое. Несколько раз приходилось менять номенклатуру используемых стройматериалов: из-за простоя, из-за ковида, из-за санкций. Соответственно менялась и стоимость. Финальный рывок делаем за счёт областного бюджета. Сегодня работы ведутся, объект будет сдан осенью», - заверил он.