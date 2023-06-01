Общество

Число обращений граждан в Псковской области с 2018 года выросло почти в 4 раза

Количество обращений граждан в Псковской области с 2018 года выросло почти в 4 раза. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности правительства Псковской области за 2022 год на сессии областного Собрания 1 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Проводится фундаментальная перезагрузка работы органов государственности власти в сторону открытости и прозрачности. Прежде всего, я говорю об обращениях граждан. С 2018 года их количество выросло почти в 4 раза», - сказал Михаил Ведерников.

По его словам, за весь 2018 год в письменном и электронном виде в тогда еще администрацию Псковской области в общей сложности поступило порядка 7 тысяч обращений. За первый квартал 2023 года – свыше 8 тысяч.

«Люди видят, что это работает, и выходят на диалог с властью», - подчеркнул губернатор.

Всего через сайт губернатора, соцсети, платформу обратной связи на Госуслугах за пять лет получено и отработано более 170 тысяч обращений.