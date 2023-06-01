Общество

Михаил Ведерников: Мы уважаем, ценим и развиваем историческое наследие каждого муниципалитета

Крайне важным блоком работы является формирование нового облика Псковской области. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности правительства области за 2022 года на сессии регионального парламента 1 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В этом смысле крайне важным блоком работы является формирование нового облика Псковской области. О патриотизме можно говорить только тогда, когда в родном регионе поддерживают чистоту и порядок, заботятся о внешнем виде городов, уважают историю, создают условия для развития, ценят достижения людей и в любой момент готовы встать на защиту всего этого. И все последние годы мы делали всё, чтобы наша Псковская область была именно такой. Мы разработали исторически обоснованные, признанные Геральдическим советом символы. Это флаг, гимн и герб Псковской области. Наши символы, воплощающие всю славу древней псковской земли. Более того, теперь все без исключения муниципальные образования области имеют свои гербы и флаги, утверждённые Геральдическим советом при президенте РФ. Проведена действительно очень большая, кропотливая работа, за которую хочу поблагодарить руководителей наших городов и районов. По моему поручению разрабатываются микробренды муниципалитетов. Мы находим сильные стороны и формируем на их основе долгосрочные программы развития», - рассказал губернатор.

Михаил Ведерников отметил, что идёт работа с различными источниками финансирования: это и нацпроект «Культура», и ТОСы, инициативное бюджетирование, Президентский фонд культурных инициатив, президентские гранты, партийный проект Единой России «Культура малой Родины».

«Например, Усвяты – это Дом фольклора и песенные традиции. Порхов – крепость и ремёсла. Гдов – память об Александре Невском и Чудское озеро. Перечислять можно долго. Мы уважаем, ценим и развиваем историческое наследие каждого муниципалитета», - подчеркнул он.

Чтобы населённые пункты в регионе выглядели достойно, уже завершается внедрение дизайн-кодов. «В Пскове он уже есть, и сейчас мы находимся на заключительном этапе его внедрения на улицы города. Положительные изменения, уверен, видит каждый из вас. Рассчитываю, что к концу года дизайн-коды будут действовать во всех основных населённых пунктах», - сказал глава региона.