Михаил Ведерников: Мы уважаем, ценим и развиваем историческое наследие каждого муниципалитета

Крайне важным блоком работы является формирование нового облика Псковской области. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности правительства области за 2022 года на сессии регионального парламента 1 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Михаил Ведерников отметил, что идёт работа с различными источниками финансирования: это и нацпроект «Культура», и ТОСы, инициативное бюджетирование, Президентский фонд культурных инициатив, президентские гранты, партийный проект Единой России «Культура малой Родины».
«Например, Усвяты – это Дом фольклора и песенные традиции. Порхов – крепость и ремёсла. Гдов – память об Александре Невском и Чудское озеро. Перечислять можно долго. Мы уважаем, ценим и развиваем историческое наследие каждого муниципалитета», - подчеркнул он.
Чтобы населённые пункты в регионе выглядели достойно, уже завершается внедрение дизайн-кодов. «В Пскове он уже есть, и сейчас мы находимся на заключительном этапе его внедрения на улицы города. Положительные изменения, уверен, видит каждый из вас. Рассчитываю, что к концу года дизайн-коды будут действовать во всех основных населённых пунктах», - сказал глава региона.