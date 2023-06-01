Общество

Все государственные услуги псковичам к 2024 году планируют оказывать онлайн

Все предоставляемые государственные и муниципальные услуги в Псковской области к 2024 году планируют перевести в электронный вид. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности правительства Псковской области за 2022 год на сессии областного Собрания 1 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В рамках цифровизации с 2021 года начался масштабный перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид. Если в 2018 году у нас только 5 услуг оказывалось в электронном виде, то сейчас их количество выросло до 85. К концу 2024 года в этом списке буду вообще все предоставляемые государственные и муниципальные услуги», - сказал Михаил Ведерников.

Также он добавил, что в регионе развивается ветеринарная служба: в 2022 году закуплены 4 автомобиля; мобильный ветеринарный пост; 2 передвижных дезинфекционных установки «горячего тумана»; 2 переносных установки «холодного тумана»; закуплен лабораторный прибор для выявления патогенов в режиме реального времени. Для «Псковской областной ветеринарной лаборатории» дополнительно было закуплено оборудование на сумму около 3 млн рублей.