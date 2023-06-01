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Отчет губернатора Михаила Ведерникова о работе правительства Псковской области. СТЕНОГРАММА

1 июня губернатор Михаил Ведерников выступил перед депутатами Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности в 2022 году. Предлагаем вашему вниманию стенограмму отчета главы региона.

Уважаемый Александр Алексеевич, уважаемые депутаты, коллеги, приглашенные!

Представляю вашему вниманию отчет о деятельности Правительства Псковской области за 2022 год.

Это уже шестой мой отчет, рубежный и итоговый для текущего губернаторского срока. Поэтому во многом он будет нестандартным, посвященным как результатам 2022 года, так и некоторым достижениям и сложностям прошедших пяти лет. И, конечно, планам на будущее.

2017

В ретроспективе могу сказать, что каждый предыдущий отчет тоже был по-своему необычным. Мы всегда не только обсуждали результаты, но и ставили новые цели и задачи, которые сегодня имеет смысл оценить с высоты пройденных лет.

По итогам 2017 года, в рамках первого отчета, мы с вами намечали планы развития региона. Помните, тогда было сказано: «В наших силах сделать так, чтобы в Псковской области слово "впервые" часто и системно звучало в позитивном ключе».

Сегодня с уверенностью можно сказать, что эту задачу мы выполнили.

За прошедшие годы:

— запустили новые региональные объекты здравоохранения: от перинатального центра до инфекционной больницы;

— насытили систему образования новыми школами, «Кванториумами», «Точками роста», причем даже в малых населённых пунктах. К осени достроим учебно-лабораторный корпус ПсковГУ;

— При поддержке Правительства области открыто немалое число новых современных предприятий: в сферах сельского хозяйства, лесопереработки, обрабатывающей промышленности.

— у нас появились новые монументальные объекты культуры — прежде всего, это, конечно, «Знамя Победы» и «Александр Невский с дружиной». Они стали неотъемлемой частью нашего архитектурного наследия и новыми точками притяжения туристов.

Беспрецедентных проектов было действительно много. Но, кроме этого, в первом отчете мы ставили перед собой цель использовать все возможности для роста бюджета. Увеличивать собственную доходную базу, привлекать средства федерального бюджета, всевозможных государственных фондов, внедрять практику государственно-частного партнерства и концессионных соглашений. Все это было сделано.

Мы с вами уже не раз разбирали обновленную финансовую модель нашего бюджета. Детально я останавливался на этом в апреле, на праймеризе «Единой России». Поэтому повторяться не буду. Но еще раз отмечу: нашу работу с бюджетом в 2017 году мы начинали с планового показателя доходов консолидированного бюджета в 28,5 млрд рублей (бюджет области и вовсе составлял порядка 24 млрд). Уровень госдолга был 102% к доходам.

Прошлый год мы закончили с исполнением доходов в размере свыше 61 млрд рублей консолидированного бюджета. Уровень госдолга снизился до 70,6%.

Среди всех субъектов Северо-Запада у Псковской области за указанный период самые высокие темпы роста доходов бюджета после Санкт-Петербурга. Если брать итоговые показатели бюджетов, то в среднем по округу доходы субъектов выросли на 73%. Наш показатель — 96,4%. И, кстати, за этот же период по темпам роста доходов бюджета мы заняли 5-е место в стране.

Один из принципиально важных результатов, который позволил нам выйти на текие показатели - мы добились пересмотра методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. В этом году это дало нам 1,5 млрд рублей. В последующие годы это также будет давать весомый плюс к нашим доходам.

по итогам 2023 года мы рассчитываем на рост собственных доходов бюджета на уровне 1 млрд рублей.

Помните, в начале нашей совместной работы, мы говорили, что нам обязательно нужно совершить наш псковский рывок?

Мы его сделали. И сделали вместе!

2018

В отчете по итогам 2018 года особое внимание было уделено решению проблемы транспортной доступности. Тогда мы возобновили авиасообщение, запустили первые «Ласточки». Это проекты, которыми сегодня активно пользуется большинство жителей Псковской области и наши многочисленные гости и туристы. Были скептики, которые не верили, в то, что мы сможем сделать современную и удобную транспортную систему в регионе. Например, лично знаю, что многие работники нашего аэропорта на определенном этапе были уверены, что запуск авиасообщения с Москвой — это не более чем пиар, который скоро закончится. Сейчас, думаю, всем очевидно, что подобный скепсис неуместен.

Мы уже давно не бьемся за сохранение хоть какого-то транспортного сообщения. Мы активно развиваем различные направления.

Для сравнения: за весь 2018 год псковский аэропорт принял 6 тыс. пассажиров. Тогда это казалось много. В прошлом году — уже 120 тысяч, с начала текущего года их число составляет более 50 тысяч, а планируем преодолеть планку в 150 тысяч пассажиров.

Такую динамику развития отметил даже Президент России на нашей рабочей встрече.

— Еще одной важной темой отчета по итогам 2018 года было начало активного сотрудничества с Фондом развития ЖКХ . Кто в теме, знает, что наш регион за предыдущие 16 лет работы Фонда не раз попадал в «красную зону», и понятно, что это не позволяло реализовывать никакие совместные программы.

Пришлось провести очень сложную, кропотливую и объемную работу:

— полностью переработать стратегическую документацию по коммунальному комплексу;

— составить финмодель под каждое предприятие;

— актуализировать схемы тепловодоснабжения и водоотведения;

— утвердить новые инвестпрограммы и начать разработку ПСД под ключевые объекты.

Благодаря этому у нас уже реализованы и реализуются проекты модернизации систем теплоснабжения и водоотведения в Пскове, Великих Луках, Гдове, Острове и Пушкинских Горах.

В этом году мы перешли к одному из крупнейших проектов по линии взаимодействия с Фондом — модернизации коммунальной инфраструктуры военного городка «Остров-3». В течение 2-х лет там будет улучшено качество коммунальных услуг почти для 2 тысяч человек.

На проект в рамках поручения Президента из средств Фонда предусмотрено почти 600 млн рублей. Еще 200 направим из областного бюджета в рамках софинансирования.

Могу сказать, что в целом по линии ЖКХ работа велась так же активно. За 5 лет благоустроено 549 общественных территорий, построено 4 новых и отремонтировано 45 котельных, проведены реконструкции и ремонты 10 км канализационных сетей, 83 км тепловых сетей, 97 км водопроводных сетей.

В 2024 году планируем запустить экотехнопарк, который кардинально поменяет ситуацию в сфере утилизации отходов. Буквально на днях получил подтверждение, что на этот год нам выделили почти 1,8 млрд федеральной субсидии на эти цели. Это очень важный результат, которого мы долго добивались во взаимодействии с нашим основным партнером «Российским экологическим оператором».

Конечно, мы все еще далеки от того, чтобы наше коммунальное хозяйство можно было назвать полностью приведенным в порядок. Эта сфера десятилетиями недофинансировалась, неструктурировалась, не имела толковой стратегии. Но мы многое сделали, чтобы отрасль ЖКХ вышла из перманентного кризиса и начала планомерное развитие при поддержке всех доступных инструментов.

2019

Отчет за 2019 год во многом был посвящен новым точкам роста экономики в промышленности и туризме. Тогда на строительные площадки в «Моглино» вышли «Титан-Полимер» и «Синтез Технолоджи», а сама экономическая зона попала на 4-ю позицию в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности.

Кроме того, мы зафиксировали рекордный турпоток и перешагнули через 1 млрд рублей налоговых отчислений в сфере туристической деятельности.

Эти достижения было легко потерять на фоне разразившейся вскоре пандемии коронавируса. Но упомянутые проекты резидентов были реализованы. К ним добавились и новые, которые сегодня успешно развиваются.

На сегодняшни йдень действующими, то есть выпускающими продукцию, предприятиями «Моглино» являются:

— «Нор-Маали» (лакокрасочные материалы);

— «Синтез Технолоджи» (синтетические алмазы);

— «Елме Мессер Рус» (промышленные газы);

— «Титан-Полимер» (ПЭТФ-гранулы и БОПЭТ-пленки).

Да, за пять прошедших лет кто-то из резидентов ушел. Кого-то мы сами исключили с миллионными штрафами за нарушение принятых на себя обязательств. Кто-то корректирует бизнес-модель в соответствии с новыми реалиями. И это нормальный процесс.

Самое главное, несмотря на все сложности, фактический объем инвестиций по проектам резидентов уже составляет более 15 млрд рублей. То же касается и туризма.

Да, ковид сбил динамику роста турпотока. Но уже в 2022 году Псковскую область посетило рекордное количество туристов — почти 450 тысяч человек. Количество экскурсантов при этом увеличилось почти на 50% и составило 2 млн человек.

Оба показателя рекордные, но мы рассчитываем на их стабильный рост и в будущем. К 2028 году мы рассчитываем выйти на показатель в 680 тысяч туристов.

Еще одна важная тема третьего отчета — это первые результаты реализации нацпроектов. Тогда наш регион вышел на уровень реализации порядка 90% и получил твёрдую четверку. Мы заняли 42-е место в рейтинге эффективности деятельности органов исполнительной власти.

Для первого года это был неплохой результат. Но мы его использовали, как повод внимательно проанализировать допущенные ошибки и кардинально пересмотреть подходы к реализации нацпроектов.

Впоследствии мы улучшали свои показатели с каждым годом.

2020-й год — 95,2%.

2021-й — 98,5%.

2022-й год мы закончили с рекордным показателем 99,03%. И, несмотря на значительный (более чем на 40%) рост финансирования, мы заняли 3 место по Северо-Западу и 16 место по стране.

2020

Четвертый отчет – это итоги противодействия ковиду, беспрецедентные решения в сфере развития общественного транспорта, а также начало нашей глобальной работы по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия.

О том, как преобразилась система здравоохранения, я подробно говорил в рамках программного выступления в апреле. Не буду на этом останавливаться дополнительно.

Но напомню, что пандемию мы встречали в условиях крайне ограниченных ресурсов.

Все нужно было делать с колес, практически с чистого листа, начиная с создания обсерваторов, регионального COVID-центра, подключения коек к кислороду, формирования и мобилизации команды медиков, которые были готовы работать в экстремальных условиях.

Но самый важный долгосрочный итог нашей работы – три новых корпуса инфекционной больницы, которая и сегодня является одним из лучших и наиболее эффективных и оснащенных медицинских учреждений региона.

– В 2020-м году благодаря поддержке курирующего министра и решению Председателя Правительства мы закупили 249 новых автобусов на общую сумму 1 млрд 250 млн рублей.

Новая техника позволила вывести нашу работу по финансовому оздоровлению ПсковПассажирАвтоТранса на новый уровень.

Если в 2018 году кредиторская задолженность составляла почти 500 млн рублей, то сегодня все внешние долги предприятия погашены.

Более того, мы начали комплексную работу по оздоровлению и другого нашего предприятия, «Псковавтотранса», которое в основном занимается автостанциями и автовокзалами.

В рамках этой работы часть объектов, которые востребованы жителями районов, передаются в муниципальную собственность. Например, в прошлом году были переданы станции в Палкино и Дно (в последнем предварительно провели благоустройство на 1 млн).

Другие объекты модернизируются. В этом году 16,5 млн рублей запланированы на работы в Печорах и Гдове. Прорабатываем возможность ремонта автовокзала в Великих Луках.

Наконец, в четвертом отчете я впервые затронул тему деятельности АНО «Возрождение объектов культурного наследия».

На первом этапе не все понимали уровень, возможности и масштаб новой организации.

Сегодня в зоне ответственности АНО находится уже почти 70 объектов. Противоаварийные и реставрационные работы выполнены на 7 из них, еще на 12-ти будут закончены в этом году.

В общей сложности по этому направлению из бюджетов федеральных и внебюджетных средств на восстановление и развитие нашего историко-культурного наследия инвестировано почти 3 млрд рублей.

2021

Пятый отчет во многом был посвящен инфраструктурным изменениям.

В 2021 г. стартовала реализация Программы развития газоснабжения и газификации Псковской области до 2025 года. Инвестиции Газпрома мы запланировали на уровне 8,4 млрд.

Программа предусматривала подведение магистральных газопроводов во все районные центры. Но мы с коллегами из «Газпрома» очень системно и плотно поработали и пошли дальше и в апреле подписали актуализированную программу, где сумма была увеличена вдвое – до 17,04 млрд.

В целом обновленный документ предусматривает газификацию 54 населенных пунктов в 17 районах. В том числе в 10 районов, куда газ придет впервые, – в Гдовский, Красногородский, Новоржевский, Опочецкий, Плюсский, Пушкиногорский, Пустошкинский, Себежский, Струго-Красненский и Усвятский.

Также в программу включено строительство двух газовых заправочных станций с подводящими газопроводами в Пскове и Великолукском районе, и техническое перевооружение газораспределительной станции в Великих Луках.

Еще одна важная тема 2021 года – это цифровизация.

Благодаря поддержке Председателя Правительства реализован проект по обеспечению услугами связи малочисленных населенных пунктов. В том числе благодаря этому была установлена 61 вышка сотовой связи. Все они запущены в промышленную эксплуатацию в прошлом году.

В общей же сложности с 2018 года по настоящий момент установлено 82 вышки, охватившие 358 населенных пунктов, в которых проживает около 20 тыс человек.

К слову, до 2018 года этим вопросом вообще системно не занимался никто. Это был наш проект и наша инициатива по развитию сотовой связи в регионе.

А чтобы еще нарастить динамику этой работы, в прошлом году мы приняли уникальную меру поддержки отрасли – теперь организации, развивающие сети связи в малых населенных пунктах, могут рассчитывать на инвестиционный налоговый вычет.

С помощью этого инструмента в текущем году планируем реализовать пилотный проект по подключению жителей За́плюсья к оптоволокну, а также запустить две вышки мобильной связи в Печорах и в дер. Гоголево Локнянского района.

Также в рамках цифровизации с 2021 года начался масштабный перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид.

Если в 2018 году у нас только 5 услуг оказывались в электронном виде, то сейчас их количество выросло до 85. К концу следующего года в этом списке буду вообще все предоставляемые государственные и муниципальные услуги.

В целом за 5 лет наш регион кардинально улучшил свои позиции в федеральном рейтинге цифровой трансформации: мы перешли с 84 на 32 место. По СЗФО мы занимаем 3 место.

В ретроспективе пятого отчета нельзя обойти вниманием и вопрос противодействия эпизоотическим заболеваниям.

Вы хорошо знаете, что в 2021 году мы преодолели вспышку африканской чумы свиней. Сейчас, в этом году, перед нами угроза распространения птичьего гриппа.

Поэтому мы системно, шаг за шагом развиваем нашу ветеринарную службу.

В 2022 году закуплены 4 автомобиля; мобильный ветеринарный пост; две передвижных дезинфекционных установки «горячего тумана»; две переносных установки «холодного тумана»; закуплен лабораторный прибор для выявления патогенов в режиме реального времени.

Дополнительно выделили Псковской областной ветеринарной лаборатории на закупку оборудования около 3 млн рублей.

Энергетика

Уважаемые коллеги!

Я перечислил основные достижения прошедших лет и то, как мы эти результаты впоследствии развивали.

Но, как уже говорил, небо в наших краях не бывает безоблачным круглый год. Проблемы всегда были, есть и будут. Это жизнь. Это нормально. Важно их не «замыливать», а прогнозировать, видеть и понимать, как их решать. И главное - честно об этом говорить людям.

Остановлюсь на некоторых из них.

Мы долгое время боролись за принятие на федеральном уровне программы повышения надежности региональной энергосистемы. На эти цели требуется порядка 5 млрд рублей.

Мы сделали все, что от нас зависело. Подготовили программу, согласовали со всеми инстанциями. Мы получили поддержку Главы государства.

Но в нынешних реалиях добиться выделения федеральных средств крайне сложно. Поэтому вопрос окончательно пока не решен.

Но руки мы не опускаем. Кроме нас на Северо-Западе еще 3 региона с аналогичными проблемами. Мы объединили усилия. Занимаемся этим вопросом вместе, при поддержке нашего полпреда, поэтому, так или иначе, дожмем и найдем решение.

В любом случае, на региональном уровне все исчерпывающие меры вместе с нашими энергетиками принимаем.

Проведены учения, переработана система оперативного взаимодействия между ответственными структурами.

Для более оперативного реагирования «Россетей» только в прошлом году закуплено 30 ед. техники (снегоходы, вездеходы и многое другое), подготовлены более 100 дизель-генераторов.

Мы все еще нуждаемся в соответствующей программе.

Но свою защищенность перед лицом стихии мы обеспечили по максимуму. Таких блэкаутов, как зимой 2021 года, больше не было, хотя стихия не раз испытывала нас на прочность.

Но справедливости ради надо отметить, что скорость реагирования энергетиков сегодня находится на достаточно высоком уровне.

Долгострои

Говоря о проблемных вопросах, нельзя обойти вниманием и долгострои, которые нам предстоит закончить.

Один из самых сложных – Соцгородок.

История его строительства – это настоящая антология всех мыслимых и немыслимых проблем, которые могут возникнуть в процессе строительства.

Напомню, что стройка началась в 2013 году, потом она была заморожена с 2016 по 2019 г. Это безусловно сказалось на сохранности объекта – местами он попросту начал сыпаться и разрушаться.

Кроме того, его начинали строить по одним стандартам, а заканчивать приходится совсем по другим.

Мы вынуждены были перепроектировать инженерные и противопожарные сети, вентиляцию, инфраструктуру для маломобильных групп, благоустройство и многое другое.

Несколько раз приходилось менять номенклатуру используемых стройматериалов: из-за простоя, из-за ковида, из-за санкций. Соответственно менялась и стоимость.

Финальный рывок делаем за счет областного бюджета. Сегодня работы ведутся, объект будет сдан осенью.

Еще два объекта напрямую связаны друг с другом: это студенческий кампус ПсковГУ и музей «Россия моя история».

Оба проекта очень сложные, сроки по ним неоднократно переносились. Проблемы были связаны и с подрядчиками, и с удорожанием материалов, и со сменой собственников.

Кампус – это тоже своего рода притча во языцех. Почти 45 лет строительства, и как минимум 4 концепции использования. Это казалось невозможным, но на нем даже подрядчик ФСИН обанкротился. И все же именно нам предстоит «дожать» этот объект уже в ближайшем будущем.

Мы с Владыкой приняли решение, согласовали его с Администрацией Президента, федеральным Правительством – в кампус переедет музей «Россия – моя история».

Сейчас в процессе передача права собственности в Минпросвещения. После этого будут проведены необходимые дополнительные работы. Мы договорились, и средства соответствующие на это в Министерстве зарезервированы.

Здание, которое раньше было определено под музей, как я уже говорил, станет Центром для одаренных детей. На данный момент продолжается его перепроектирование и корректировка сметы.

В этом году рассчитываем закончить работы по внешнему контуру. Рассчитываю, что в сентябре 2024 года Центр примет детей.

Соцзащита

Также наболевшим вопросом остается очередь многодетных семей на получение земельного участка, хотя, справедливости ради надо отметить, что она стала существенно сократилась. На сегодняшний день порядка 2 тысяч.

Решить проблему рассчитываем за счет изменения законодательства и выдачи участков с инфраструктурой на территории садоводческих товариществ, а также за счет межевания в Неелово-1 и Богданово.

В общей сложности это даст почти 2 тысячи участков, что соответствует накопившейся потребности.

Существенно сложнее решить проблему с очередностью по выдаче жилья детям-сиротам. На эти цели необходимо почти 3,5 млрд рублей.

При очевидной невозможности выделения таких средств из областного бюджета, мы в предыдущие годы системно работали с Правительством. У нас это получалось. В 2017 году при поддержке федерального центра мы приобрели 88 квартир, в 2018 году – 133, в 2019 году – 176. И рекордное количество приобрели в 2020 году – 413 квартир.

С 2021 года детям-сиротам старше 23 лет предоставляем возможность получения сертификата на приобретение жилого помещения в собственность. Таким образом, в 21-м году приобрели 140 квартир и выдали 18 сертификатов.

В 2022 году приобрели 105 квартир и выдали 4 сертификата. При этом мы столкнулись с дефицитом жилья, подходящим по всем необходимым критериям. Квартиры большей площади есть, но это дополнительная нагрузка на бюджет.

Поэтому было принято решение о запуске пилотного проекта по строительству 9-квартирных домов для детей-сирот. Первые 5 домов будут сданы в Пскове в 3 квартале текущего года.

Итоги 2022 года

Ретроспектива хорошо показывает и наши планы, и сложности, с которыми мы столкнулись, и. конечно, наши результаты.

Каждый год был по-своему ярким, со своими победами и достижениями, которые мы можем вспомнить, и которые до сих пор играют важную роль в нашей работе.

Чем запомнится 2022-й год – всем ясно и без слов.

Как 2020-й невозможно анализировать в отрыве от пандемийной повестки, так и сегодня наша работа серьезно корректируется в соответствии с новыми реалиями. Но имеет место и другая параллель.

Три года назад мы не встретили ковид безоружными.

К тому моменту уже началась проработка строительства новой инфекционной больницы, велась закупка карет скорой помощи, высокотехнологичного медицинского оборудования, в том числе, по решению Президента.

Да, пандемия максимально форсировала эту работу, но нам было, от чего оттолкнуться. Также и сейчас.

В мире, который погряз в информационной и санкционной войнах, в условиях напряженных боевых действий в рамках СВО, мы продолжаем реализацию намеченных планов, используем все достигнутые результаты, чтобы уверенно ответить на все вызовы.

Поддержка СВО

В этом смысле очень характерной является та работа, которую мы развернули в рамках поддержки участников СВО и их семей.

Оперативно был создан Центр поддержки семей мобилизованных. В каждом районе работают уполномоченные, многие из них имеют статус общественных помощников Губернатора.

Мы создали комплексную систему поддержки, которая включает в себя множество инструментов и институтов. К слову, наши наработки даже изучали коллеги из других регионов.

В этом году вся эта структура интегрировалась в Фонд «Защитники Отечества».

Отмечу, что благодаря опыту, полученному при организации работы Центра поддержки мобилизованных, мы стали одним из первых регионов, которые запустили работу филиала Фонда (ранее установленного Президентом срока). Сегодня Фонд уже принимает первых посетителей.

Что останется в ручном режиме – это поддержка передовой.

Лично нахожусь на связи с нашими командирами. По их данным оперативно отрабатываем заявки, формируем, отправляем все необходимое.

Очень активно нам помогают жители области, малый, средний бизнес, наши предприятия.

В общей сложности на поддержку участников СВО, их семей, на помощь подшефному району, беженцам, на реализацию мер адресной помощи мы направили более 700 млн рублей бюджетных и внебюджетных средств.

Это огромная сумма для нашего региона. Понятно, что она не взялась с потолка. Конечно, нам пришлось скорректировать некоторые планы, откладывать начало реализации части проектов.

Но мы все сделали взвешенно и аккуратно. И все наши стратегические планы были реализованы без изменений.

Консолидация

Важно, что в эту работу включились все активные жители нашей области.

Это волонтеры, общественники, добровольцы, просто неравнодушные люди, которые по мере сил и возможностей помогают нашим защитникам.

Отдельные слова хочу сказать муниципальным командам, которые всегда на связи с семьями участников СВО, помогают им по всем вопросам и делают все для сохранения памяти героев спецоперации.

Отмечу и тех наших депутатов, глав районов и городов, которые выезжали в центры подготовки мобилизованных, были в зоне боевых действий, на месте разбирались со всеми просьбами и обращениями наших бойцов.

Спасибо и вам, депутатам областного Собрания, за помощь в выстраивании комплексной системы поддержки всех, кто принимал и принимает участие в СВО.

Наши воины знают, что у них надежный тыл, неравнодушная власть и отзывчивые земляки, на которых всегда можно рассчитывать. В текущих условиях это чрезвычайно важно.

Обращения граждан

Считаю, что сплотиться региону помогла и фундаментальная перезагрузка работы органов государственности власти в сторону открытости и прозрачности.

Прежде всего, я говорю о работе с обращениями граждан. С 2018 года их количество выросло почти в 4 раза.

Еще одна цифра: за весь 2018 год в письменном и электронном виде к нам в общей сложности поступило порядка 7 тыс. обращений. Только за первый квартал текщего года – свыше 8 тысяч.

Люди видят, что это работает, и выходят на диалог с властью.

Всего через сайт губернатора, соцсети, платформу обратной связи на Госуслугах за пять лет получено и обработано почти 170 тысяч обращений.

Для нас это одно из приоритетных направлений, поэтому мы особое внимание уделяем повышению качества работы с обращениями граждан. С прошлого года регулярно проводим серии семинаров по этой теме для госслужащих.

Сам принимаю в них участие, делюсь опытом, в том числе, полученным и наработанным еще в Администрации Президента.

Мы делаем все, чтобы люди чувствовали нашу сопричастность, честность, открытость и искреннее желание решить их вопросы.

Образование

Сегодня перед нами много вызовов.

Один из важнейших – необходимость защитить нашу молодежь, которую пытаются перевоспитывать иностранными руками и ресурсами.

Примеры западной пропаганды я не раз уже приводил.

Но могу добавить: обратите внимание, какое количество российских подростков и молодых людей были одурманены и вовлечены в агентурные сети зарубежных спецслужб.

Это не эфемерная угроза. Как мы знаем из новостей, кто-то занимался вредительством, кто-то стал шпионить, а кто-то принимал активное участие в организации терактов. Молодым людям ломают и сознание, и жизни. И мы должны сделать все, чтобы их защитить. Важнейшую роль в этом, безусловно, играет образование, которое должно быть современным, сильным, конкурентным и привлекательным для молодых людей. Добиться этого без соответствующей инфраструктуры достаточно сложно.

Но могу сказать, что именно эта сфера в прошлом году была самой результативной.

Вот очень краткий перечень новых объектов прошлого года:

– Введены в эксплуатацию 2 школы: на 800 мест в Великих Луках и на 825 в Пскове.

– В процессе еще две школы в Пскове, и по одной – в Гдове и Себеже.

– Началась модернизация учреждений приграничных территорий: в Печорах, Кузнецовке, Линово и Смуравьево-2.

– Проведен капремонт 33-х школ на общую сумму 1,5 млрд рублей.

– Созданы 30 центров естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» в малых населенных пунктах.

Одним из самых значимых событий прошлого года стало открытие Центра поддержки одаренных детей «Вега», который создан по модели «Сириуса». В центре созданы лаборатории с уникальным для нашего региона оборудованием, обустроен кампус для проживания. Ребята со всей области принимают участие в профильных сменах по робототехнике, медицине, математике, иностранным языкам, химии и биологии.

В целом мы продолжаем создавать в Псковской области такую инфраструктуру образования, которая даст нашим детям и конкурентные навыки, и крепкий мировоззренческий фундамент.

И в этом смысле крайне важным блоком работы является формирование нового облика Псковской области.

Региональная айдентика

О патриотизме можно говорить только тогда, когда в родном регионе поддерживают чистоту и порядок, заботятся о внешнем виде городов, уважают историю, создают условия для развития, ценят достижения людей и в любой момент готовы встать на защиту всего этого.

И все последние годы мы делали все, чтобы наша Псковская область была именно такой.

Мы разработали исторически обоснованные, признанные Геральдическим советом при Президенте символы. Это наши флаг, гимн и герб Псковской области. Наши символы, которые воплощают славу древней псковской земли.

Более того, теперь все без исключения муниципальные образования области имеют свои гербы и флаги, утвержденные Геральдическим советом при Президенте РФ.

Проведена действительно очень большая, кропотливая работа, за которую хочу поблагодарить руководителей наших городов и районов, сотрудников муниципалитетов и депутатов.

По моему поручению разрабатываются микробренды муниципалитетов. Мы находим сильные стороны и формируем на их основе долгосрочные программы развития территорий.

Идет работа с различными источниками финансирования: это и нацпроект «Культура», и ТОСы, инициативное бюджетирование, Президентский фонд культурных инициатив, Президентские гранты, партийный проект Единой России «Культура малой Родины». Например. Усвяты – это Дом фольклора и песенные традиции. Порхов – крепость и ремесла. Гдов – память об Александре Невском и Чудское озеро. Перечислять можно долго. Мы уважаем, ценим и развиваем историческое наследие каждого муниципалитета. А чтобы наши населенные пункты выглядели достойно, уже завершаем внедрение дизайн-кодов.

В Пскове он уже есть, и сейчас мы находимся на заключительном этапе его внедрения на улицы города. Положительные изменения, уверен, видит каждый из вас. Рассчитываю, что к концу года дизайн-коды будут действовать во всех основных населенных пунктах нашего региона.

Коллеги, еще один важный момент.

Попробуйте вспомнить, как Администрация области до 2018 года могла отметить людей, которые внесли особый вклад в развитие и процветание нашего региона. Правильно, у нас было только Благодарственное письмо Администрации весьма скромного вида.

Сегодня в регионе действует целая система региональных наград, которая учитывает все основные профессии, и помогает в разной степени оценить усилия людей, трудящихся на благо родной земли.

С 2018 года в Псковской области были учреждены 24 региональные награды, в том числе 15 почетных званий. И что немаловажно, многие награды сопровождаются и материальным поощрением.

Поэтому отдельно хочу поблагодарить депутатов областного собрания, которые активно участвовали в разработке и утверждении соответствующих законопроектов.

Эта система будет развиваться и дальше. Совсем недавно утвердили эскизы нагрудных знаков «Заслуженный спасатель» и «Заслуженный пожарный» Псковской области.

Мы с особым вниманием относимся к прошлому нашей земли. Популяризуем важнейшие события, по максимуму вовлекаем разные поколения в изучение истории.

В этой части за последние годы были утверждены новые региональные памятные даты: День памяти сожженных деревень и День Знамени Победы.

Два диаметрально противоположных дня, которые относятся к одному периоду – годам, когда Псковская область находилась на грани уничтожения, но затем восстала из пепла руин.

Утверждено звание «Края партизанской славы» для тех муниципальных образований, которые активно и успешно занимаются популяризацией своей истории в годы Великой Отечественной войны. К званию прилагается ежегодная субсидия из областного бюджета для сохранения наших памятников.

Мы многое делаем и для сохранения нашего фольклорного наследия. Книги псковских сказок, исторические мультфильмы, театральные постановки по мотивам наших легенд, – теперь все это стало народным достоянием.

Кстати, в прошлом году при поддержке Россотрудничества наши сказки слушали в Сербии и на Кубе, читали в Прибалтике, в странах СНГ.

Кроме этого, Россотрудничество выбрало Псков как место реализации программы «Здравствуй, Россия». К нам приезжала молодежь из Киргизии, Монголии, Египта, Казахстана, Абхазии, Армении, Сербии, Южной Осетии и Республики Беларусь.

Псков всех очаровал и покорил. И по предложению Россотрудничества, проект вернется в наш город снова, в 2024 году.

Центр патриотического воспитания Псковской области

Важнейшую роль во всем этом теперь будет играть и Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

Решение далось непросто. Мы долго добивались, чтобы из всех регионов СЗФО первый такой Центр появился именно у нас, в Пскове. Аргументировали воинской славой, традициями, достижениями, подвигами 76-й дивизии, 2-й бригады и других воинских соединений.

Сегодня Центр работает.

У него есть хорошие программы как для молодых ребят, так и для всех, кто хочет увереннее себя чувствовать в любых экстремальных ситуациях или готов пойти защищать Родину. Это масштабный проект, который будет обучать до 4 тысяч человек в год.

Это базовая концепция.

Но мы видим, что сегодня Псковской области да и во всей стране требуется нечто большее, чтобы уверенно противостоять всем вызовам – настоящим и будущим.

Поэтому центр станет сердцем большой культурно-патриотической повестки с насыщенным событийным календарем. Мы рассчитываем, что это сплотит выпускников, будет мотивировать их заниматься спортом, совершенствоваться, изучать историю.

И впоследствии они сформируют дружину воинов, исследователей, уверенных в себе людей разных возрастов, которые будут вместе хранить ценности нашей страны, любить, знать и защищать историю родной земли.

Итоги

Дорогие друзья!

Многие детали и цифры, которые традиционно включаются в отчет, в этот раз не прозвучали.

Большинство из вас их слышали совсем недавно. Да вы и сами их хорошо знаете, так как принимаете самое активное участие в нашей общей работе.

В этом отчете я постарался охватить ключевые наши стремления и достижения, основные проблемы и вопросы.

Но что я еще не сказал – это о моей личной благодарности всей нашей большой региональной команде за надежность, профессионализм и неравнодушие. А именно:

Нашим муниципальным командам и их руководителям. Они тоже на острие, работают в достаточно сложных финансовых условиях, работают тоже, иногда скрипя зубами.

Тем не менее, находят и силы, и ресурсы, поддерживают ветеранов, детей войны, участников СВО. Практически все находят время разбираться во всех хитростях конкурсов и грантов, получают финансирование из различных источников на новые проекты.

На наших Глав можно положиться даже в самых нестандартных ситуациях. Яркий пример – события прошлого года, когда наши прибалтийские соседи устроили настоящую блокаду на таможне и пытались спровоцировать гуманитарный кризис.

Главы приграничных муниципалитетов сутками были на связи, на месте разбирались с ситуацией, докладывали и предлагали решения. В том числе их неравнодушие позволило нам уверенно отразить все информационные вбросы, защитить население от паники и выполнить все наши обязательства.

Спасибо нашим руководителям территориальных органов исполнительной власти. Со всеми выстроено конструктивное взаимодействие, у каждого есть четкое представление о происходящем и всех существующих вызовах.

Я работал в разных субъектах. Могу сказать, что межведомственное взаимодействие, особенно в сложных, кризисных ситуациях у нас налажено на очень высоком уровне.

Благодарю и вас, наших депутатов, за поддержку всех ключевых инициатив, за неравнодушие, за помощь в сборе гуманитарной помощи, за активную и результативную работу с наказами избирателей.

Александр Алексеевич, Вам особая признательность за неизменную включенность в процессы и готовность защищать интересы жителей области. И Главное - находить решения даже самых сложных вопросов.

Искренне признателен и правоохранительным органам. Сегодня на них особая ответственность – в круглосуточном режиме оберегать покой региона. Многие сотрудники ведомств защищали и защищают нашу страну в зоне проведения СВО.

Отдельные слова благодарности нашим представителям в Федеральном Собрании. Особенно Андрею Анатольевичу Турчаку – он всегда наша надежная поддержка и опора в Совете Федерации.

И, конечно, спасибо нашему общему духовному наставнику – Владыке Тихону, который успевает вести просветительскую деятельность, исполнять гуманитарные миссии и запускать реализацию огромного количества важнейших для региона проектов.

Глубокая благодарность всем жителям области, которые стали важнейшей созидательной силой всего нашего региона.

У нас мощная команда.

Мы прошли ковид, санкции, козни натовских соседей, и, называя вещи своими именами, первый год войны.

Мы духовные наследники княгини Ольги, Довмонта, Невского, Ордина-Нащокина, Кутузова, Пушкина, Мусоргского и великого поколения победителей.

Всегда в трудные времена наш народ сплачивался и давал достойный отпор любому противнику, а после выходил на траекторию уверенного развития. Так было, так есть и так будет всегда!

Спасибо за внимание.

Работаем.