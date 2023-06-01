Общество

Борис Елкин: Губернатор вносит огромный вклад в развитие Пскова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вносит огромный вклад в развитие Пскова. Такое мнение озвучил глава города Борис Елкин, комментируя отчет главы региона о деятельности правительства области за 2022 год, доклад Михаил Ведерников зачитал на сессии областного Собрания 1 июня.

«Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил с отчетом за 2022 год и подвел итоги 6-летней работы в регионе. Многие значимые результаты этой работы напрямую касаются Пскова. Новые автобусы, развитие аэропорта, реализация проектов в сфере ЖКХ, восстановление объектов культурного наследия, строительство инфекционной больницы, жилья для детей-сирот, новых школ, дорог, центра для одаренных детей и военно-спортивной подготовки… И многое-многое другое, благодаря чему Псков с каждым годом становится красивее и комфортнее!» - написал Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Глава Пскова поблагодарил Михаила Ведерникова «за внимание к Пскову, за поддержку и огромный вклад в его развитие».