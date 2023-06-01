Глава Опочецкого района: Псковская область достигла прорыва благодаря командной работе

Псковская область за последние пять лет достигла прорыва благодаря командной работе под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Такое мнение выразил глава Опочецкого района Юрий Ильин, комментируя отчет главы региона о деятельности правительства области за 2022 год. Доклад Михаил Ведерников зачитал на сессии областного Собрания 1 июня.
Фото: пресс-служба правительства Псковской области
«Главное из доклада: командная работа, благодаря которой удалось достигнуть прорыва в десятке сфер. Это и образование, здравоохранение, экономика, культурное наследие, жилищно-коммунальное хозяйство, туризм и другие важнейшие отрасли», - написал Юрий Ильин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Также он отметил, что в регионе активно развиваются ТОСы: «Их с каждым годом становится все больше, а это значит, что наши граждане готовы к переменам, которые могут реализовать сами».
Помимо этого, глава Опочецкого района особо выделил, что в области ремонтируются и обновляются новым оборудованием классы в школах, в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» открываются центры «Точка роста».
«Стратегия развития Псковской области и особый взгляд в перспективу. Текущие сложности всем понятны, но необходимость развивать регион никто не отменял, четко дал понять губернатор, - подчеркнул Юрий Ильин. - Благодаря поддержке губернатора и правительства региона все поставленные цели и задачи перед гражданами мы обязательно выполним».