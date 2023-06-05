Общество

Первые летние грибы начали собирать в Псковской области. ФОТО

Первые летние грибы начали собирать в Псковской области. Снимками делятся в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Людмила Иванова / «ВКонтакте»

Автор поста в сообществе уточнила, что несколько белых и подосиновиков нашла в Новоржевском районе 3 и 4 июня.

«Сухо же? А тут слишком крупные. Неужели действительно есть?» – удивился комментатор.

Ещё один местный житель сообщил, что проверял грибные места в Островском районе, пока безрезультатно.

Фото: Алексей Васильев / «ВКонтакте»

«На троицу три», – поделился находкой ещё один житель региона.