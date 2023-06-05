Общество

Сезон боровиков открыли в Гдовском районе

Сезон боровиков открыли в Гдовском районе. Местная жительница опубликовала снимок найденного сегодня гриба в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Анюта Пшеницына / «ВКонтакте»

«Гдовский район, 6 июня. Вот и на моей улице опрокинулся грузовик с грибами. Ну, как грузовик, маленькая тележечка. А если серьёзно, один боровичок. Но уже вполне съедобного размера. С картошечкой пожарить хватит», – написала автор поста.

Ранее сообщалось, что в регионе начали собирать первые летние грибы.