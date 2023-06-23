Пятый доклад рабочей группы по вопросам СВО направлен президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем Telegram-канале.
Фото: Тelegram-канал «Собрание 60»
По итогам их анализа рабочая группа предлагает:
▪️учитывать боевой опыт и квалификацию, полученные в добровольческих формированиях, при переходе добровольцев на контракт;
▪️предоставлять единовременную выплату в размере 195 тыс. рублей не только мобилизованным и военнослужащим, заключившим контракт на год и более, но и тем, кто заключал краткосрочные контракты и затем продлевал их;
▪️изменить процедуры начисления, оплаты и перерасчета платы за ЖКУ для участников СВО, которые длительное время находятся на фронте;
▪️предоставить статус ветерана боевых действий: сотрудникам региональных подразделений МЧС в новых регионах, участвующих в разминировании территорий и эвакуации людей из зон обстрелов; строителям, которые восстанавливают инфраструктуру, занимаются фортификацией вблизи зоны СВО и на прилегающих территориях; ракетчикам и морякам, участвующим в выполнении боевых задач за пределами зоны СВО.
Отдельное внимание в докладе уделили вопросам производства БПЛА. «Предложили комплекс решений, которые должны ускорить развитие этого сектора, включая льготы и субсидии по аналогии с теми, что уже предоставлены в сфере ИТ и электроники, особые условия госзакупок и ряд других мер», - добавил Андрей Турчак.