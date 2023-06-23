Общество

Пятый доклад рабочей группы по вопросам СВО направлен президенту

Пятый доклад рабочей группы по вопросам СВО направлен президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

Фото: Тelegram-канал «Собрание 60»

«В нем фиксируем значительное сокращение обращений по вопросам выплат и предоставления льгот семьям участников СВО. Но остается немало проблем, включая материально-техническое обеспечение военнослужащих, которые требуют особого внимания и оперативных решений», - отметил он.

По итогам их анализа рабочая группа предлагает:

▪️учитывать боевой опыт и квалификацию, полученные в добровольческих формированиях, при переходе добровольцев на контракт;

▪️предоставлять единовременную выплату в размере 195 тыс. рублей не только мобилизованным и военнослужащим, заключившим контракт на год и более, но и тем, кто заключал краткосрочные контракты и затем продлевал их;

▪️изменить процедуры начисления, оплаты и перерасчета платы за ЖКУ для участников СВО, которые длительное время находятся на фронте;

▪️предоставить статус ветерана боевых действий: сотрудникам региональных подразделений МЧС в новых регионах, участвующих в разминировании территорий и эвакуации людей из зон обстрелов; строителям, которые восстанавливают инфраструктуру, занимаются фортификацией вблизи зоны СВО и на прилегающих территориях; ракетчикам и морякам, участвующим в выполнении боевых задач за пределами зоны СВО.

«В числе других предложений – инициативы по увеличению производства технических средств реабилитации, расширение списка выгодоприобретателей застрахованного участника СВО в случае его гибели, вопросы вступления в наследство в случае, если извещение о гибели приходит с большим опозданием», - поделился Андрей Турчак.

Отдельное внимание в докладе уделили вопросам производства БПЛА. «Предложили комплекс решений, которые должны ускорить развитие этого сектора, включая льготы и субсидии по аналогии с теми, что уже предоставлены в сфере ИТ и электроники, особые условия госзакупок и ряд других мер», - добавил Андрей Турчак.