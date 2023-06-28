«Яблоко» предлагает премировать ветеранов Великой Отечественной войны на день Пскова

Псковское региональное отделение партии «Яблоко» предлагает премировать ветеранов Великой Отечественной войны ко Дню освобождения Пскова от оккупации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении.
21 июня депутат от «Яблока» Артур Гайдук внёс в Псковское областное Собрание проект постановления, которым предложено выплатить по 10 000 рублей участникам Великой Отечественной войны (88 человек) и приравненным к ним категориям граждан — инвалидам (22 человека) и ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (171 человек).
Инициативу рассмотрят на сессии регионального парламента.