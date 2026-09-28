Россиянам порекомендовали подписывать переводы от родственников

Налоговая вправе запросить пояснения по любым регулярным поступлениям на карту физического лица, однако регулярные переводы от родителей сами по себе не обеспечивают дохода, с которого нужно платить НДФЛ, сообщил эксперт по налогам и налоговым проверкам, генеральный директор компании «Шумейко и Партнеры» Дмитрий Шумейко.Он также предупредил о риске налогообложения поступлений от родственников.

По словам эксперта, важен не факт поступления денег на банковскую карту, а экономический смысл операции. Так, если родители помогают оплатить жилье, обучение, лечение, ежедневные расходы или просто передают деньги в подарок, налога не будет.

«Пункт 18.1 статьи 217 НК РФ освобождает от НДФЛ средства, полученные от физических лиц в порядке дарения. Не меняет правил и регулярность переводов. Родители могут перечислять ребенку деньги каждый месяц. Например, по 30, 100 или 300 тысяч рублей. Закон не устанавливает необязательный лимит для получения подарков между физическими лицами. Декларацию 3-НДФЛ по таким поступлениям подавать не требуется», — рассказал Дмитрий Шумейко.

Он предупредил, что налоговый риск возникает, если под семейной помощью фактически скрывается другая операция. Например, родители переводят деньги в качестве оплаты за работу, услуги, сдачу в аренду имущества или приобретаемые товары. В этом случае поступление может быть признано облагаемым налогом доходом.

Однако само наличие регулярных переводов не позволяет автоматически начислять НДФЛ, пишет «Лента.ру». Инспекции необходимо установить, что деньги действительно являются оплатой или иной облагаемой налогом экономической выгодой. Чтобы избежать лишних вопросов, при переводе лучше прописывать понятное обозначение: «подарок от родителей», «материальная помощь сыну», «на обучение», «на лечение».

При крупных или регулярных выплатах Дмитрий Шумейко рекомендовал сохранять банковские выписки, документы о родстве и, при необходимости, простой письменный договор дарения. Если деньги возвращаются после займа или возмещают общие расходы, полезно хранить расписку, переписку и подтверждающие чеки, добавил он.