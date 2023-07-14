Общество

К монтажу пешеходного фонтана готовятся в сквере имени 60-летия Октября в Пскове. ФОТО

Деревянный забор устанавливают в сквере имени 60-летия Октября в Пскове сегодня, 14 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. По словам рабочих, здесь началась подготовка к строительству фонтана.

«Здесь будет фонтан», - сказали рабочие.

Ранее сообщалось, что на территории сквера имени 60-летия Октября на Четырех углах разместят светомузыкальный пешеходный фонтан. Концепцию, как может выглядеть новый фонтан, выбирали местные жители, голосуя в Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

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Глава региона заявлял, что фонтан постараются открыть уже в этом году.