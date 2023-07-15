Общество

Правительство одобрило план празднования 550-летия Псково-Печерского монастыря

Правительство России на заседании одобрило мероприятия по подготовке и проведению празднования 550-летия со дня образования Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры, сообщает пресс-служба кабмина.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», - говорится в сообщении.

Проект распоряжения предполагает, в частности, благоустройство общественных и дворовых территорий, реконструкцию инженерных, водопроводных, тепловых сетей, сетей водоотведения, ремонт здания автостанции, а также покупку автобусов, пишет РИА Новости.

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В августе 2023 года город Печоры Псковской области станет центром торжеств, посвященных 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры. Эти места пользуются большой популярностью у туристов – в 2022 году Печорский район посетили более 230 тыс. человек.