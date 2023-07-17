Общество

Какой будет погода в Пскове на День города, рассказала синоптик

Какой будет погода в Пскове на День города 23 июля, в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

Ранее синоптик сообщила о погоде на неделю с 17 по 23 июля. В Псковской области ожидается понижение температур и кратковременные дожди.

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«Вероятность дождей хоть и уменьшится, но все равно сохранится. Температура воздуха составит от +17 до +22 и от +18 до +23 градусов. Будет дуть западный ветер. Погода достаточно комфортная, но про дожди забывать не нужно», – пояснила Тала Нещадимова.