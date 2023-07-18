Общество

Праздник мороженного пройдет в рамках празднования Дня города Пскова

Праздник мороженного пройдет в рамках празднования Дня города Пскова в парке Строителей, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

Юных псковичей ждет праздник мороженого 22 июля с 11:00 до 17:00.

«Заготовлена тысяча порций этого лакомства в подарок каждому, кто примет активное участие в празднике. Запланирована концертная программа, конкурсы, шоу мыльных пузырей, ростовые куклы и мастер-классы. Под чтение уникальных псковских сказок самых маленьких можно будет уложить на дневной сон. А на другой локации дети постарше смогут попробовать починить настоящий автомобиль. Для фото на память будут устроены праздничные фотозоны», – рассказал глава города.

Также в воскресенье, 23 июля, с 11:00 до 16:00 в парке будет работать интерактивная площадка «Дворовые игры» от арт-студии имени Детства.