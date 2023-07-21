Общество

Водные фонарики запустили в дендропарке Пскова. ФОТО

Концерты, фестивали и историческое шоу: что ждет псковичей в День города

Напомним, 21-23 июля отмечается 1120-летие со дня первого упоминания города Пскова в летописи и 79-я годовщина освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков. В эти дни в областном центре организованы праздничные мероприятия для жителей и гостей города.

Мероприятие началось в 21:00 и собрало большое количество горожан и гостей Пскова.

Фото здесь и далее: Александр Елисеев / ПЛН

В опросе приняло участие 259 человек

В опросе приняло участие 259 человек

Мне все равно.

Не смогу посетить праздник по независящим от меня обстоятельствам.

Нет, но сходил бы, если бы состоялся концерт Елки и запустили фейерверк.

Нет. Я всегда уезжаю из города, чтобы не видеть, каким образом отдыхают псковичи.

Пожалуй, выборочно схожу на несколько концертов.

Конечно! Приеду в Псков специально ради праздника.

Да, я очень жду этого праздника! Отдохну как следует – программа очень насыщенная!

Пойдете ли вы на мероприятия в рамках Дня города Пскова?

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