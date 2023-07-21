Водные фонарики запустили в дендропарке Пскова. ФОТО

Водные фонарики запустили в дендропарке Пскова вечером 21 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: Александр Елисеев / ПЛН
Мероприятие началось в 21:00 и собрало большое количество горожан и гостей Пскова.
Напомним, 21-23 июля отмечается 1120-летие со дня первого упоминания города Пскова в летописи и 79-я годовщина освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков. В эти дни в областном центре организованы праздничные мероприятия для жителей и гостей города.