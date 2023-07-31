Общество

Картофель от агрофирмы «Победа» появился в псковских магазинах «Деревня Соловьи»

Молодой картофель от агрофирмы «Победа» появился в продаже во всех фирменных магазинах «Деревня Соловьи» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «ПсковАгроИнвест».

Фото: ООО «ПсковАгроИнвест»

«Уже сегодня в продаже во всех фирменных магазинах "Деревня Соловьи" молодой картофель от агрофирмы "Победа" в сетках по 5 кг», - сообщили в ООО «ПсковАгроИнвест».

Крупный картофель продают по цене 189 рублей за сетку, картофель второго сорта - 154 рубля за сетку.

Группа ООО «ПсковАгроИнвест» «ВКонтакте»: https://vk.com/solovymyaso

Сайт: https://shop.pskovagro.ru/

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