Общество

В Роспотребнадзоре назвали число отравившихся ядовитыми грибами

От отравлений ядовитыми грибами за шесть месяцев 2023 года пострадали 54 человек, сообщили в Роспотребнадзоре. Один случай оказался летальным, добавили в ведомстве.

В прошлом году за аналогичный период пострадали от отравлений ядовитыми грибами 60 человек, погиб один.

При сборе грибов следует руководствоваться принципом «Не уверен, что за гриб — пройди мимо», напомнили в организации.

Чтобы избежать опасности, в Роспотребнадзоре советуют собирать грибы в экологически чистых районах, вдали от дорог, магистралей, населенных мест. Лучше использовать плетеные корзины — так грибы дольше будут свежими, пишут «Известия».

«Все принесенные домой грибы в тот же день нужно перебрать, отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть. Выкидывайте все червивые, перезревшие, пластинчатые грибы, грибы без ножек, дряблые», — отметили в ведомстве.

Грибы нужно обязательно обработать в день сбора, напомнили там. При этом каждый вид грибов следует готовить отдельно.