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Съезд городов Воинской славы проведут в Пскове

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Съезд городов Воинской славы проведут в Пскове в День города. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщил глава Пскова Борис Елкин.

«День города приурочен ко дню освобождения Пскова - 23 июля. Может, это не сильно касается обывателей, но в городе будет проходить съезд городов Воинской славы России. Со всей страны приедет большое количество руководителей городов. Будет насыщенная повестка в части подписания соглашений о взаимодействии с теми регионами, с кем мы дружим и общаемся. Это символично - в Год единства народов России подписывать соглашения о партнерстве с нашими российскими городами. Это что-то вроде городов-побратимов, это партнерские отношения», – пояснил Борис Елкин.

По словам градоначальника, на грядущем съезде администрация Пскова планирует подписать соглашения с городами, с которыми «псковичи тесно связаны». При этом «это даже не города Северо-Запада», уточнил он. 

В качестве примера Борис Елкин привел недавно подписанное соглашений о сотрудничестве с Нижневартовском.

«Отчасти это касается нашей 76-й дивизии. Как, например, недавно мы подписали партнерские отношения с Нижневартовском. Все недоумевали, почему, где это вообще, причем тут Псков? А ведь авиационный полк из Пскова перелетел именно туда, и много семей оказались разделены, где-то наоборот воссоединились, и эти партнерские отношения мы стараемся поддерживать», – подчеркнул глава города.

Подобные соглашения не носят формальный характер, а нужны для обмена опытом между городами, продолжил гость студии. 

«Многие считают, что это формальность, но от этого многое зависит, всегда есть, чему поучиться, особенно у коллег с большими бюджетами. Как и им полезно будет посмотреть, как работать с меньшими бюджетами. Это обмен опытом. Деловая повестка будет насыщенной в эти дни. Когда выбирали день для съезда городов Воинской славы, я настаивал на том, чтобы это был День города. Надо развивать не только обычный туризм, но и деловой, так как поток всегда есть, даже в будни», – заключил Борис Елкин. 

День города в Пскове отмечают 23 июля, в день освобождения от фашистов. Праздничные мероприятия проводятся также и на следующий день, 24 июля — в честь именин княгини Ольги. 

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Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

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