Биноскоп в Пскове обрел новое место на набережной реки Великой

Биноскоп, который ранее по ошибке установили в Сквере породненных городов в Пскове, перенесли на новое место. Теперь он размещается на набережной реки Великой на площадке у ТЭЦ-18, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Биноскоп крутится на 360 градусов, так что смотреть через него во все стороны. Насколько удачно новое расположение, предстоит оценить псковичам и туристам.
Напомним, утром 31 июля сообщалось, что перед Ольгинским мостом в Пскове появился смотровой бинокль. В него можно было увидеть противоположный берег реки Великой, где расположены бывший студенческий кампус, Анастасиевская и Ольгинская часовни, Дом Батова, жилой комплекс «Парус Deluxe».
Вскоре в администрации города сообщили, что биноскоп в Сквере породненных городов установили из-за ошибки исполнителя проекта.
Вечером того же дня биноскоп демонтировали.