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Общество

Биноскоп в Пскове обрел новое место на набережной реки Великой

04.08.2023 10:07|ПсковКомментариев: 0

Биноскоп, который ранее по ошибке установили в Сквере породненных городов в Пскове, перенесли на новое место. Теперь он размещается на набережной реки Великой на площадке у ТЭЦ-18, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Биноскоп крутится на 360 градусов, так что смотреть через него во все стороны. Насколько удачно новое расположение, предстоит оценить псковичам и туристам.

 

Напомним, утром 31 июля сообщалось, что перед Ольгинским мостом в Пскове появился смотровой бинокль. В него можно было увидеть противоположный берег реки Великой, где расположены бывший студенческий кампус, Анастасиевская и Ольгинская часовни, Дом Батова, жилой комплекс «Парус Deluxe».

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Вскоре в администрации города сообщили, что биноскоп в Сквере породненных городов установили из-за ошибки исполнителя проекта.

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Вечером того же дня биноскоп демонтировали. 

Теги: #туризм #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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