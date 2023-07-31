Общество

Биноскоп на кремлевской стене в Пскове установили по ошибке

Биноскоп в Сквере породненных городов в Пскове установили из-за ошибки исполнителя проекта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Выяснилось, что в данном месте смотровой бинокль был установлен из-за ошибки исполнителя проекта. Площадка изначально выбиралась в зимний период, впоследствии, с учетом особенностей данной территории в весенне-летний период, было принято решение о ее переносе.

Биноскоп в ближайшее время перенесут на новое место, он будет расположен непосредственно на набережной реки Великой, где нет естественных и искусственных препятствий, можно будет визуально обозревать всю панораму противоположного берега реки, со всеми историческими и прочими достопримечательностями.