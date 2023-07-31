Общество

По ошибке установленный биноскоп убрали с крепостной стены в Пскове

Биноскоп, который по ошибке установили в Сквере породненных городов в Пскове, убрали, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Утром 31 июля сообщалось, что перед Ольгинским мостом в Пскове появился смотровой бинокль. В него можно было увидеть противоположный берег реки Великой, где расположены бывший студенческий кампус, Анастасиевская и Ольгинская часовни, Дом Батова, жилой комплекс «Парус Deluxe».

Смотрите также Смотровой бинокль установили на крепостной стене в Пскове. ФОТО

Вскоре в администрации города сообщили, что биноскоп в Сквере породненных городов установили из-за ошибки исполнителя проекта.