Общество

Смотровой бинокль установили на кремлевской стене в Пскове. ФОТО

Смотровой бинокль установили перед Ольгинском мостом в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Биноскоп можно крутить и смотреть на противоположный берег реки Великой, где расположены бывший студенческий кампус, Анастасиевская и Ольгинская часовни, Дом Батова, жилой комплекс «Парус Deluxe».

Биноскоп установили в рамках проекта обустройства туристического центра города «Сердце Пскова». Из федерального бюджета Пскову на проведение мероприятий выделили 130 млн рублей.

На эти средства планируется организовать ярмарочное пространство с иллюминацией, смотровую площадку на улице Воеводы Шуйского с видом на Мирожский монастырь, установить стационарные бинокли в живописных местах, а по пешеходным маршрутам города разместить арт-объекты и фотозоны.